میرعمادیان: به تغییر قوانین اعتراض کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی میرعمادیان با اشاره به اینکه مراسم قرعه کشی و وزن کشی رقابتها ساعت ۶ عصر روز گذتشه در تمامی اوزان برگزار شد، گفت: این در حالی بود که مسئولان برگزاری قبل از ما از تمامی کشورها امضا گرفتند که وزن کشی فقط در یک روز برگزار شود. ما وقتی متوجه شدیم اعتراض خودمان را اعلام کردیم که چرا قوانین اتحادیه جهانی را تغییر دادید که آنها گفتند از تمامی تیم ها نظر خواهی کردیم.

وی تصریح کرد: در ادامه به آنها گفتیم شما می توانید ساعت مسابقات را تغییر دهید اما قوانین اتحادیه جهانی را نمی توانید تغییر دهید که نماینده اتحادیه جهانی اعتراض ما را قبول نکرد. او که روس زبان بود گفت از اتحادیه جهانی برای این کار استعلام گرفتیم! ما بازهم به بخشنامه ارسالی استناد کردیم که اگر می دانستیم از کشتی گیرانی استفاده می کردیم که شرایط وزن کشی بهتری داشتند. به هرحال این مسابقات با شرایط جدید برگزار می شود چراکه سایر کشورها زیر برگه را امضا کردند، اما اعتراض ما پا برجاست.

میرعمادیان در مورد سطح مسابقات نیز اظهار داشت: روس ها در این مسابقات با تمامی نیروی خود آمده اند چراکه قرار است سه نفر برتر این رقابت ها در جام یاریگین شرکت کنند. در واقع استخوان بندی تیم روسیه از همین رقابت ها تشکیل می شود.

وی افزود: گرجستانی ها هم با همه قهرمانان جهان و المپیک خود حضور دارند و کشورهای دیگر مانند آمریکا، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان و سایر کشورها با تیم های پرقدرتی آمدند چراکه جایزه دلاری این مسابقات بسیار چشمگیر است.

مربی سازنده استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کشتی گیران ما در این مسابقات با تمام توان به میدان بروند و موفق باشند.