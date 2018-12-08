به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور امروز شنبه برگزار می‌شود و تیم جوانان صبای قم پس از این که نیم فصل دوم را با یک تساوی خانگی برابر نفت اهواز آغاز کرد امروز به میدان می رود.

تیم فوتبال جوانان صبای قم از ساعت ۱۴ امروز شنبه در بوشهر میهمان تیم شاهین شهرداری بوشهر است و می خواهد همانند دور رفت پیروز میدان باشد و به اوضاع خود در انتهای جدول لیگ برتر جوانان سر و سامان بخشد.

دیدار رفت دو تیم در قم با پیروزی یک بر صفر صبای قم به پایان رسید و صبا در آن مسابقه با تک گل علی یعقوبی برنده شد اما در آن زمان هدایت صبا را داوود عاصم آبادی بر عهده داشت در حالی که در شرایط کنونی محمد جعفری هدایت صبا را در دست دارد.

محمد جعفری که به تازگی هدایت تیم جوانان صبا را در اختیار گرفته هنوز با صبا پیروز نشده و پیروزی این تیم در بوشهر می‌تواند صبا را به فرار از سقوط امیدوار کند به طوری که صبا برای رهایی از سقوط باید حداقل از تیم های نیمه دوم جدول امتیازات لازم را بگیرد و از انتهای جدول جدا شود.

تیم جوانان صبای قم سال گذشته در لیگ دسته اول کشور با هدایت داوود عاصم آبادی قهرمان شد و پا به لیگ برتر گذاشت اما پس از چند هفته نتایج نامناسب، داوود عاصم آبادی از سمت خود استعفا کرد و جای خود را به محمد جعفری داد.

صبا در دیدار قبلی خود در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر نفت اهواز با تساوی یک بر یک متوقف شد.