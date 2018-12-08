فاز اول کمربند سبز شهر قزوین بهار سال آینده آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید معاون عمرانی و توسعه شهری وزارت کشور از پروژه های عمرانی شهرداری قزوین، علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح های انسان محور در شهر قزوین اظهارداشت: رویکرد ما در شهرداری ایجاد شرایطی برای آرامش شهروندان است لذا دنبال طرح هایی هستیم که به جای خودرو مردم بتوانند به صورت پیاده در شهر تردد کنند و زندگی آرامی داشته باشند.

صفری بیان کرد: نگاه زیست محیطی در طرح های شهرداری در اولویت است و ما با نگاه انسان محوری دنبال داشتن شهری توام با آرامش با احترام به محیط زیست است تا شهروندان از زندگی در آن احساس امنیت و آرامش و نشاط کنند.

طرح سبزمیدان به عنوان میدان خاطره ها با سرعت اجرا می شود

شهردار قزوین یادآورشد: سبزه میدان به عنوان یک فضای مناسب در مرکز شهر و مکانی است که همه شهروندان از آن خاطرات خوبی دارند و ما علاقمندیم این مرکز به عنوان میدان خاطره ها باقی بماند لذا تلاش شده با همراهی همه دستگاههای اجرایی طرح سبزه میدان به سرعت اجرایی شود.

وی یادآورشد:دراجرای طرح سبزه میدان به مشارکت شهروندان نیازمندیم واز مردم و کسبه اطراف این محدوده به خاطر تحمل مشکلات اجرا. نیز پلیس راهور، نیروی انتظامی و پرسنل شهرداری به خاطر تلاش شبانه روزی در اجرا تشکر و قدردانی می کنیم.

صفری گفت: امیدواریم با تلاش شبانه روزی همکاران خود بتوانیم طرح های عمرانی را با سرعت بیشتری اجرایی کرده و مردم را از شیرینی مزیایا آنها بهره مند کنیم.

فاز اول کمربند سبز قزوین اجرایی شده است



شهردار قزوین در خصوص اهمیت اجرای طرح کمربند سبز شهر قزوین گفت: یکی از پروژه های چند وجهی در حمل و نقل و ترافیک شهری، سبک سازی ترافیک شمال شهر قزوین است تا عبور و مرور از مرکز شهر قزوین صورت نگیرد.

صفری یادآورشد: این طرح هم از نظر پیاده محوری و هم دوچرخه سواری مهم است و هم با ساماندهی رودخانه باراجین که یکی از رودخانه های پر اب استان قزوین است می توانیم به اهداف دیگر خود در ساماندهی رودخانه ای اقدام کنیم که در اکثر ماههای سال پر آب است تا بتوانیم گردشگری را هم رونق دهیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه اجرای طرح کمربند سبز با قدرت پیش می رود و شش کیلومتر از ۱۱ کیلومتر آن انجام شده و ۴ کیلومتر در مراحل نهایی است و تلاش می کنیم فاز اول در بهار سال آینده به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: پروژه کمربندی سبز به طول یازده کیلومتر از میدان مینودر آغاز می‌شود و از کنار رودخانه باراجین به سمت میدان شورا ادامه پیدا می‌کند.

صفری گفت: این پروژه با تکیه بر منظر شهری و رودخانه در سه فاز اجرا می‌شود که دو فاز انجام شده و محور سوم پس از تملک اراضی در حال اجراست و با تکمیل آن هم مشکلات ترافیکی مرتفع می‌ شود و هم مسیر دوچرخه و پیاده راه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

۷۳ میلیارد تومان اعتبار اجرای کمربند سبز

شهردار قزوین اضافه کرد: ۷۳ میلیارد تومان برآورد اجرای این پروژه است و برای ۱۱ کیلومتر امسال ۲۵ میلیارد تومان هزینه می کنیم و پیش بینی می کنیم شش کیلومتر در بهار سال ۹۸ را افتتاح کنیم.