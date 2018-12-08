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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

دوازدهمین دوره آموزش داستان‌نویسی آل جلال آغاز به کار کرد 

دوازدهمین دوره آموزش داستان‌نویسی آل جلال آغاز به کار کرد 

دوازدهمین دوره آموزش داستان‌نویسی آل جلال با حضور بیش از ۲۰۰ نویسنده از سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این دوره سه‌روزه که با حضور بیش از ۲۰۰ ادب‌جو از سراسر کشور برگزار می‌شود، نویسندگان و اساتید برتر داستان‌نویسی کشور تدریس خواهند کرد.

در روز نخست، سبک زندگی حرفه‌ای نویسنده با مهدی قزلی، مجید قیصری با ارائه تفاوت محتوایی داستان کوتاه و رمان، شهریار عباسی با آداب داستان‌نویسی، دکتر حمیدرضا شعیری با نقد و روایت و مریم برادران با رصد اتفاقات برای مستندنگاری تدریس خواهند داشت.

در روز شنبه نیز، نکته‌هایی درباره اقتباس معکوس از سینما به ادبیات با مهرزاد دانش، داستان و رسانه با فریدون صدیقی، اقتباس با یزدان سلحشور، راه‌پیمایی از سوژه تا نوشتن با مجید جزینی و اهمیت افسانه‌ها در قصه‌نویسی معاصر با احمد اکبرپور تدریس می‌شود.

در سومین روز از این دوره آموزشی، برنامه داستان‌خوانی با حضور احسان رضایی، نویسنده و سردبیر پایگاه نقد داستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، یکی از برنامه‌های این دوره، نشست پرسش و پاسخ پیرامون داستان و داستان‌نویسی است که با حضور محمدرضا بایرامی، دبیر یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد و قاسمعلی فراست، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی برپا خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این یازده دوره آموزش داستان‌نویسی آل جلال در شهرهای اندیمشک، مشهد مقدس، پارس آباد مغان و تهران برگزار شده است.

کد مطلب 4478817
حمید نورشمسی

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