به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره سه‌روزه که با حضور بیش از ۲۰۰ ادب‌جو از سراسر کشور برگزار می‌شود، نویسندگان و اساتید برتر داستان‌نویسی کشور تدریس خواهند کرد.

در روز نخست، سبک زندگی حرفه‌ای نویسنده با مهدی قزلی، مجید قیصری با ارائه تفاوت محتوایی داستان کوتاه و رمان، شهریار عباسی با آداب داستان‌نویسی، دکتر حمیدرضا شعیری با نقد و روایت و مریم برادران با رصد اتفاقات برای مستندنگاری تدریس خواهند داشت.

در روز شنبه نیز، نکته‌هایی درباره اقتباس معکوس از سینما به ادبیات با مهرزاد دانش، داستان و رسانه با فریدون صدیقی، اقتباس با یزدان سلحشور، راه‌پیمایی از سوژه تا نوشتن با مجید جزینی و اهمیت افسانه‌ها در قصه‌نویسی معاصر با احمد اکبرپور تدریس می‌شود.

در سومین روز از این دوره آموزشی، برنامه داستان‌خوانی با حضور احسان رضایی، نویسنده و سردبیر پایگاه نقد داستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، یکی از برنامه‌های این دوره، نشست پرسش و پاسخ پیرامون داستان و داستان‌نویسی است که با حضور محمدرضا بایرامی، دبیر یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد و قاسمعلی فراست، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی برپا خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این یازده دوره آموزش داستان‌نویسی آل جلال در شهرهای اندیمشک، مشهد مقدس، پارس آباد مغان و تهران برگزار شده است.