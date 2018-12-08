نظارت بر ساخت و سازها خسارات در بلایای طبیعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی در بازدید از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، ضمن تبریک بابت انتخاب ریاست جدید سازمان اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فعالیت های سازمان نظام مهندسی حمایت می کند.

نماینده مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظارت سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز و ایمنی ساختمان ها، باعث کاهش خسارات در بلایای طبیعی است، گفت: سازمان نظام مهندسی مازندران در این مسیر گام برمی دارد و آنچه از نظر مهندسی باید اجرا شود، را پیگیری می نماید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجدان بیدار در حوزه های مختلف به ویژه در اجرای قوانین و ضوابط ساخت و ساز، ضرورت امروز جامعه ما است، ادامه داد: امروز باید وجدان های خفته را بیدار کنیم تا رفاه و آسایش بیشتری برای مردم فراهم شود.

در ادامه دکتر فرشیدرضا حقیقی ریاست سازمان، با بیان اینکه در اجرای برخی قوانین و اصلاح مقررات، نیازمند همکاری نمایندگان مجلس هستیم، گفت: با توجه به اتحاد نمایندگان مازندران، می توانیم از این قدرت در اجرای برنامه ها و اهداف سازمان، بهره ببریم.

حقیقی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثر نمایندگان مجلس یا خانواده آنها از خانواده بزرگ نظام مهندسی استان ها است، در خصوص بحث بیمه تأمین اجتماعی ویژه مهندسین، نیازمند اتحاد سازمان های نظام مهندسی کشور در این مقوله و حمایت کمیسیون های عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دولت به شکل منسجم تری هستیم.