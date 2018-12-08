۱۴ هزار واحد خون در خراسان جنوبی اهدا شد/کاهش ۲ درصدی اهدای خون

محمدرضا عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: درهشت ماهه سال جاری ۱۷ هزار و ۹۸۸ نفر برای اهدای خون به مراکز خون‌گیری استان مراجعه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲۰ نفر موفق به اهدای پلاکت خون شده‌اند، افزود: همچنین ۱۴ هزار و ۱۴۸ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

عاملی با بیان اینکه طی هشت ماهه سال جاری هشت هزار و ۸۵۶ اهدا کننده مستمر خون داشته‌ایم، گفت: نیاز به خون همیشگی بوده و از شهروندان خواستاریم بیماران را یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون، هزار و ۵۰۸ نفر برای بار اول موفق به امر خداپسندانه اهدای خون شده اند.

کاهش ۲ درصدی اهدای خون

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از کاهش دو درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در هش ماهه سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۶۴ نفر اهدای خون داشته‌اند.

عاملی با بیان اینکه طی هشت ماهه مشابه سال گذشته هشت هزار و ۸۰۹ اهدا کننده مستمر خون داشته‌ایم، اظهار کرد: همچنین طی این مدت ۷۱ نفر اهدای پلاکت خون داشته اند.

وی با بیان اینکه اهدای پلاکت خون نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: با توجه به سرد شدن هوا و کاهش مراجعه برای اهدای خون، خواستاریم مردم بیماران نیازمند خون را فراموش نکنند.

عاملی بیان کرد: بانوان هم مانند آقایان می‌توانند اهدا کننده خون باشند بنابراین از آن‌ها می‌خواهیم در اهدای همه گروه‌های خونی ما را یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: مرکز خون گیری پاسداران طی روزهای یک شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ شب پاسخگوی مراجعه کنندگان است.