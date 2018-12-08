کاوش دستکندهای محله ترخوران تفرش در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از میراث فرهنگی، علیرضا ایزدی اظهار داشت: محله ترخوران یکی از دو محله اصلی شهر تفرش، دارای دستکندهای بی نظیری است که برای روشن شدن ساختار، تاریخ و کیفیت های معماری این محدوده ها می بایست کاوش های کارشناسی را تجربه کنند، تا نه تنها از گزند زمانه در امان بمانند، بلکه قسمت های تاریک تاریخی آنها نیز روشن گردد.

وی افزود: طبق اطلاعات اولیه، این دستکند ها متعلق به قرون متاخر اسلامی است و دارای دالان ها و اتاق های تو در تو است که در صورت عدم کاوش، نگاهداری و اطلاع رسانی، در دست تخریب های ناآگاهانه قرار خواهند گرفت، چراکه هر گودبرداری شهری، پروژه های عمرانی و سیستم های فاضلاب شهری می تواند یک خطر جدی برای این دستکندها محسوب شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: با توجه به دغدغه شهرداری و شورای اسلامی تفرش و همینطور اهمیت فوق العاده این دستکندها برای میراث فرهنگی استان مرکزی، تفاهم نامه همکاری مشترکی بیت این دو دستگاه به امضا رسید تا مرحله کاوش این آثار وارد فاز اجرایی شود.