به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با «ویاچسلاو والودین» رئیس دومای روسیه که به منظور شرکت در دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی پیرامون مبارزه با تروریسم در ایران حضور یافته است، دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این دیدار خطاب به رئیس دومای روسیه گفت: ملاقات های مکرر با شما نشان از عمق همکاری و دوستی دو کشور و اراده برای گسترش روابط دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مدل های همکاری به وجود آمده در منطقه قابل اقتباس برای سایر مسائل است، عنوان کرد: نشست آستانه یکی از نمونه های بارز همکاری میان کشورها برای حل بحرانی در منطقه است که ابتکار خوبی جهت حل مسأله سوریه بود.

وی خاطرنشان کرد: ایران با استفاده از ظرفیت های داخل برای مقابله با تحریم ها آماده است.

والودین هم در این دیدار گفت: این چهارمین دیدار ما در سال جاری است که نشان از اراده دو کشور برای تقویت روابط دارد.

رئیس دومای روسیه در ادامه با بیان اینکه رؤسای جمهور روسیه و ایران دستورات مؤثری برای توسعه روابط دو کشور صادر کرده اند، اظهار داشت: دومای روسیه نیز در این خصوص اقدام به قانونگذاری های لازم خواهد کرد و در این راستا سازوکارهایی ایجاد کرده ایم تا گفتگوهای بین پارلمانی نیز گسترش یابد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه صرفا برخی چالش های مشترک باعث قرابت روسیه و ایران نشده است، یادآور شد: معتقدیم شراکت راهبردی میان ایران و روسیه برای منافع مشترک دو طرف نیاز است.