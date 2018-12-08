  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

لاریجانی در دیدار با رئیس دومای روسیه:

گفتگوهای آستانه نمونه‌ای ازهمکاری‌ها برای حل بحران‌های منطقه است

گفتگوهای آستانه نمونه‌ای ازهمکاری‌ها برای حل بحران‌های منطقه است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست آستانه یکی از نمونه های بارز همکاری میان کشورها برای حل بحرانی در منطقه است که ابتکار خوبی جهت حل مسأله سوریه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با «ویاچسلاو والودین» رئیس دومای روسیه که به منظور شرکت در دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی پیرامون مبارزه با تروریسم در ایران حضور یافته است، دیدار و گفت و گو کرد.

 لاریجانی در این دیدار خطاب به رئیس دومای روسیه گفت: ملاقات های مکرر با شما نشان از عمق همکاری و دوستی دو کشور و اراده برای گسترش روابط دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مدل های همکاری به وجود آمده در منطقه قابل اقتباس برای سایر مسائل است، عنوان کرد: نشست آستانه یکی از نمونه های بارز همکاری میان کشورها برای حل بحرانی در منطقه است که ابتکار خوبی جهت حل مسأله سوریه بود.

وی خاطرنشان کرد: ایران با استفاده از ظرفیت های داخل برای مقابله با تحریم ها آماده است.

والودین هم در این دیدار گفت: این چهارمین دیدار ما در سال جاری است که نشان از اراده دو کشور برای تقویت روابط دارد.

رئیس دومای روسیه در ادامه با بیان اینکه رؤسای جمهور روسیه و ایران دستورات مؤثری برای توسعه روابط دو کشور صادر کرده اند، اظهار داشت: دومای روسیه نیز در این خصوص اقدام به قانونگذاری های لازم خواهد کرد و در این راستا سازوکارهایی ایجاد کرده ایم تا گفتگوهای بین پارلمانی نیز گسترش یابد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه صرفا برخی چالش های مشترک باعث قرابت روسیه و ایران نشده است، یادآور شد: معتقدیم شراکت راهبردی میان ایران و روسیه برای منافع مشترک دو طرف نیاز است.

کد مطلب 4478861
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها