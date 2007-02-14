عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- قربانقلی بردی محمدوف با کسب 89 درصد از آراء انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد.

- مسئولان کره شمالی و کره جنوبی فردا پنجشنبه با یکدیگر درباره از سرگیری مذاکرات بین دو کره در سطح وزرا دیدار می کنند.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا انفجار دو دوستگاه اتوبوس را در لبنان محکوم کردند.

- ایمن الظواهری مرد دوم شبکه تروریستی القاعده همه لبنانی ها را به رد قطعنامه 1701 شورای امنیت فرا خواند.

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه خشونت ها را درعراق محکوم کرد و از مقامها و ملت عراق خواست تا در برابر تلاش ها برای ایجاد فتنه های طایفه ای مقاومت کنند.

-محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: این آژانس بازرسی های خود را از تاسیسات و مراکز هسته ای کره شمالی از سرخواهد گرفت.