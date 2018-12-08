جریمه ۴ میلیارد ریالی شرکت سازنده شناورهای دریایی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهارداشت: در پی دریافت شکایت های مردمی با ستاد خبری ۱۲۴ سازمان در خصوص تخلف یک شرکت سازنده شناورهای دریایی، بازرسان این سازمان با همکاری کارشناسان فنی، بررسی های لازم را بعمل آوردند و در نتیجه تعداد ۶ فرم تخلف تحت عنوان تقلب به ارزش ریالی بیش از ۴ میلیارد ریال تنظیم و پرونده تخلف جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گزارش کرده تا در اسرع وقت بازرسان سازمان به آن رسیدگی کنند.