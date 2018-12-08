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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

رئیس مجلس پاکستان در کنفرانس روسای مجالس:

باید ریشه تروریسم را بخشکانیم/همواره در کنار ایران خواهیم بود

باید ریشه تروریسم را بخشکانیم/همواره در کنار ایران خواهیم بود

رئیس مجلس پاکستان گفت: ما باید تلاش کنیم تا ریشه تروریسم را بخشکانیم و در این راستا لازم است به صورت مشترک گام برداریم و تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «اسد قیصر» رئیس مجلس پاکستان در دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم، اظهار داشت: لازم است در وهله اول از میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم.

رئیس مجلس پاکستان ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا ریشه تروریسم را بخشکانیم و در این راستا لازم است به صورت مشترک گام برداریم و تلاش کنیم.

قیصر تصریح کرد: ما چند کشور دارای فرهنگ و زبان ارزشمند هستیم و می توانیم به خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری کنیم.

وی افزود: کشورهای ما باید در راستای مقابله با تروریسم نقش مهمی داشته باشند. ایران در دو دهه اخیر با مبارزه با جنگ و تروریسم، دست و پنجه نرم کرده است و تاکنون به خوبی تونسته است مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهد.

رئیس مجلس پاکستان اظهار داشت: منطقه ما در شرایط و موقعیت حساس و ویژه‌ای قرار گرفته که لازم است روابط خود در زمینه مقابله با تروریسم را بیش از پیش تقویت کنیم و پاکستان تمام توان خود را در این راستا می گذارد.

قیصر خاطرنشان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که برای پیشرفت منطقه ای و ریشه کن کردن فقر، چاره ای جز تقویت روابط نداریم و همکاری های اقتصادی هم باید در اولویت اصلی روابط ما قرار گیرد تا برای مردم زندگی راحت تری را ایجاد کنیم.

وی گفت: ما به مجلس ایران به عنوان میزبان بعدی این کنفرانس، این اطمینان را می‌دهیم که پاکستان همواره همراه ایران خواهد بود و معتقدیم مجلس شورای اسلامی ایران به بهترین نحو ممکن مسئولیت این دوره از کنفرانس را به پایان می رساند.

کد مطلب 4478887
زهرا علیدادی

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