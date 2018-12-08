«تیرگی» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «تیرگی» در حوزه اجتماعی ساخته شده و در خلاصه داستان آمده است: تیرگی از دل زهرا و یوسف آمده که هرکدام‌شان سر چهارراه ها به دنبال آرزوهای‌شان می‌گردند.

کاوه دهقان پور افزود: این فیلم نگاهی به آسیب های اجتماعی که اخیرا در کشور به وجود آمده دارد و مطمئنا نگاه خیلی از انسان ها را به درست زندگی کردن باز می کند. امیدوارم چه در جشنواره های خارجی و چه در جشنواره های داخلی شاهد درخشش این فیلم باشیم.

در این کار ساغر کیان راستی، مانی آهنگری، تیام منیری، سمیراخلیلی و آیلار کلانتری به نقش آفرینی می پردازند.

از جمله عوامل دیگر این فیلم کوتاه می‌توان به مشاوران فیلمنامه: ابوالفضل جلیلی، کامران قدکچیان و خسرو معصومی، سرپرست گروه کارگردانی: حمیدرضا الیاسی، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، مدیر صدابرداری: اسحاق خانزادی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، مدیر تولید: رضانوروزی، برنامه ریز: مونا قدمی، مدیر تدارکات: شهرام اسلامی، منشی صحنه: لیلا بروفه، روابط عمومی: محسن بیده، مشاور رسانه ای: سید محمد صادق سیادت و عکاس: پریا رضوانی اشاره کرد.