بی احتیاطی راننده حادثه آفرید/یک کشته ویک زخمی در محور طبس-بشرویه

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۳ بامداد امروز، یک خودرو پراید در کیلومتر ۲۰ جاده طبس- بشرویه واژگون شده است.

وی علت واژگونی را بی احتیاطی از سوی راننده و خستگی دانست و افزود: متاسفانه در این حادثه، راننده جان خود را از دست داده و سرنشین مصدوم شده است.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی افزود: مصدوم این حادثه به بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) طبس منتقل شده است.

سرهنگ نیک مرد خواستار رعایت نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شد و افزود: از رانندگان خواستاریم در صورت احساس خستگی، به رانندگی ادامه ندهند تا شاهد بروز حوادث دلخراش نباشیم.