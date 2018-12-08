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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی:

بی احتیاطی راننده حادثه آفرید/یک کشته ویک زخمی در محور طبس-بشرویه

بی احتیاطی راننده حادثه آفرید/یک کشته ویک زخمی در محور طبس-بشرویه

بیرجند- جانشین پلیس راه خراسان جنوبی از واژگونی یک خودرو پراید در کیلومتر ۲۰ جاده طبس- بشرویه خبر داد و گفت: این حادثه یک زخمی و یک مصدوم به دنبال داشته است.

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۳ بامداد امروز، یک خودرو پراید در کیلومتر ۲۰ جاده طبس- بشرویه واژگون شده است.

وی علت واژگونی را بی احتیاطی از سوی راننده و خستگی دانست و افزود: متاسفانه در این حادثه، راننده جان خود را از دست داده و سرنشین مصدوم شده است.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی افزود: مصدوم این حادثه به بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) طبس منتقل شده است.

سرهنگ نیک مرد خواستار رعایت نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شد و افزود: از رانندگان خواستاریم در صورت احساس خستگی، به رانندگی ادامه ندهند تا شاهد بروز حوادث دلخراش نباشیم.

کد مطلب 4478891

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