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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

اوضاع پیچیده فوتبال؛

غیبت رئیس در فدراسیون و افزایش ابهامات/ مشکل تاج حل نشده است؟

غیبت رئیس در فدراسیون و افزایش ابهامات/ مشکل تاج حل نشده است؟

رئیس فدراسیون فوتبال درحالی برای دومین روز متوالی در محل کار خود حاضر نشد که ابهامات در مورد حل شدن مشکل بازنشستگی او افزایش پیدا کرده و برخی عنوان کرده اند مهدی تاج هنوز بازنشسته است!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که روز پانزدهم آذرماه هم سپری شد اما مشکل بازنشسته های فدراسیون فوتبال هنوز حل نشده و مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون نیز برای دومین روز متوالی کاری در محل فدراسیون حاضر نشد تا ابهامات در این مورد افزایش پیدا کند.

پیش از این عنوان شده بود مهدی تاج با استفاده از ماده 60 جامع ایثاگران اجازه ادامه فعالیت در فوتبال را پیدا کرده است اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مشکل وی هنوز به طور کامل حل نشده و توافقی که قبلا صورت گرفته شفاهی بوده و مراحل اداری آن هنوز انجام نشده است.

از سوی دیگر اعضای بازنشسته هیات رئیسه هم هنوز تکلیف شان مشخص نشده است و هیچکدام استعفا نکرده اند. براساس توافقاتی که از قبل بین رئیس فدراسیون و مسئولان وزارت ورزش صورت گرفته بود، قرار بر این بود که پس از مشخص شدن تکلیف رئیس فدراسیون، اعضای هیات رئیسه از مسئولیت خود کناره گیری کنند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. 

البته محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال از مسئولیتش کنار گذاشته شد تا یکی از پازل های معمای فدراسیون فوتبال حل شود اما هنوز تکلیف اعضای هیات رئیسه مشخص نیست.

این در حالی است که جنگ خاموشی بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش آغاز شده و طرفین در حال یارکشی برای پیروزی در این دوئل هستند. دوئلی که می تواند تبعات سنگینی برای فوتبال ایران داشته باشد.

کد مطلب 4478897

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