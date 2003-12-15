ستاد انتخابات تهران با هيات نظارت به تعاملي نو رسيده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، علي اوسط هاشمي كه در جلسه هماهنگي فرمانداران حوزه انتخابيه تهران، ري، شميران و اسلامشهر با هيات نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در فرمانداري تهران سخن مي گفت از تصويب فهرست سي نفره معتمدان انتخابات تهران در هيات نظارت و تفاهم و تعامل كامل با اين هيات خبر داد و گفت : روز سه شنبه هيات اعزامي تهران از ميان معتمدان انتخاب و معرفي خواهد شد.

وي افزود: نبايد با ذهنيت خوشبين و يا نگاه خام سياسي با كسي برخورد كرد. وي افزود : رسيدگي به صلاحيت داوطلبان از جمله وظايف هياتهاي اجرايي است و هيات نظارت مرجع رسيدگي به شكايات و نظارت بركار مجري انتخابات است كه از مسير قانون خارج نشود.

هاشمي در خصوص مكانيزه كردن شمارش آراء گفت: طرح اين سيستم در حال تهيه است و نيروهاي فني، نمايندگان فرمانداري و هيات مركزي همچنين نماينده شوراي نگهبان در تعامل هستند تا بتوانند نرم افزار لازم را تهيه و براي نظارت به شوراي نگهبان ارائه دهند. وي تاكيد كرد: روش شمارش آراء به روش مكانيزه در تهران يك امر ضروري است زيرا با توجه به تعدد نامزدها و شركت كنندگان، اين شيوه عمل شمارش و اعلام نتيجه را كه ممكن است براثر دير اعلام شدن شبهاتي ايجاد كند سرعت مي بخشد .

هاشمي درباره رد صلاحيت ها نيز گفت: هرگونه رد صلاحيتي بايد مستند و مستدل باشد زيرا قانونگذار اين حق را به داوطلب داده است كه شوراي نگهبان به عنوان آخرين مرجع رسيدگي به صلاحيت ها، پذيراي حضوري داوطلبين معترض شود.

معاون استاندار و فرماندار تهران در زمينه ثبت نام نامزدها در داخل مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: هنوز گزارش در اين زمينه به ما نرسيده است و فعلا ثبت نام تنها در وزارت كشور و فرمانداري صورت مي گيرد.

وي افزود : بحث ثبت نام در وزارت كشور به اين دليل است كه داوطلباني كه قصد دارند براي حوزه هاي انتخاباتي در نقاط كشور ثبت نام كنند، اما فرصت رفتن به حوزه انتخابيه را ندارند، در وزارت كشور ثبت نام كنند و وزارت كشور وظيفه دارد در پايان وقت اداري هر روز، اسامي اين نامزدها را به تفكيك حوزه انتخابيه مورد نظر به آن حوزه اعلام كند.

وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد : با عمل به وظايف قانوني، بتوان در دفاع از حقوق شهروندي موفق شد تا زمينه لازم براي انتخابات آزاد و حضور گسترده مردمي فراهم شود.