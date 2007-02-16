مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تنها یکی از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، ناشران اعتقاد دارند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تنها رویداد فرهنگی در کشور ما نیست که برای برگزاری آن کمترین برنامه ریزی و کار کارشناسی صورت می گیرد . تنها دو روز مانده به زمان افتتاح نمایشگاه غرفه ها به ناشران تحویل می شود و در این فرصت باید ناشران جانمایی ، غرفه بندی و دیگر اقدامات را انجام دهند . مساله دیگر از دید ناشران این است که اگر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برای مسئولین از اهمیت برخوردار بود تنها سه ماه مانده به نمایشگاه به فکر مکانی برای برگزاری آن نمی افتادند.

مکان برگزاری نمایشگاه تنها یکی از مشکلات است

مدیر نشر مفید در این باره می گوید : چند سال است که با این مساله مواجه می شویم و معلوم نیست چه زمانی قرار است مسئولین برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از پیش اقدام به برنامه ریزی منسجم و کارشناسانه کنند .

وی افزود : این تازه مربوط به مکان برگزاری نمایشگاه است. سایر مشکلات زمانی که مکان نمایشگاه معلوم شد خود را نشان می دهد .

حسن فیروزخانی در ادامه یادآور شد : مسئولان همیشه در دقایق نهایی به فکر برنامه ریزی برای سالن ها ، برنامه های جنبی ، امکانات رفاهی برای مردم و ناشران و دیگر موضوعات می افتند. از نحوه برگزاری بسیاری از برنامه های فرهنگی می توان این نتیجه را گرفت که واقعا بدون برنامه ریزی به اجرا در آمده است .

وی تصریح کرد : وقتی ثبت نام از شرکت کنندگان به پایان رسید، مسئله جانمایی ، فضای اختصاص یافته به هر ناشر، مقررات نمایشگاهی و ساعت بازدید و فعالت هم از دیگر مشکلات است که هر ساله وجود داشته است.

هیچ مکانی بهتر از محل نمایشگاه های بین المللی تهران نیست

مرتضی آخوندی نیز در این باره اعتقاد دارد : اگر قرار باشد نمایشگاه کتاب تهران در مجموعه ورزشگاه آزادی ، مصلی و یا مکان دیگری برگزار شود به هیچ وجه مناسب نیست و فعلا تنها مکانی که برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مناسب می دانیم همان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران است . هر پیشنهادی به جز این مکان مورد موافقت ناشران قرار نخواهد گرفت .

مدیر دارالکتب الاسلامیه تصریح کرد : اصلا مشخص نیست چرا وقتی مکانی مانند نمایشگاه بین المللی وجود دارد مسئولین می خواهند نمایشگاه کتاب را در ورزشگاه آزادی یا مصلی تهران برگزار کنند . این موضوع نشان می دهد با گذشت بیست سال از برگزاری این نمایشگاه هنوز سازمانی برای آن به وجود نیامده است .

وی خاطرنشان کرد : این بحث ها اجازه نمی دهد تا حاضران در این نمایشگاه بتوانند برنامه ای برای فعالیتهایشان در نمایشگاه کتاب داشته باشند .

شائبه سوء استفاده اقتصادی مطرح است

محسن باقرزاده در این باره اعتقاد دارد : برگزاری نمایشگاه زیر چادرهای سوئیسی ، ورزشگاه آزادی یا مصلی تهران بحث های جدیدی نیست و هر سال از روی یک عادت قدیمی مطرح می شود و هر سال دوباره همان اتفاقات تکرار می شود و تنها فایده این بحث ها این است که نشان می دهد که فرهنگ و فعالیت های فرهنگی از چه درجه اهمیتی برخوردار است که نمی توانند از یک سال قبل یا حتی شش ماه قبل برای برگزاری یک نمایشگاه برنامه ریزی کنند .

وی تصریح کرد : الان بیش از پنجاه سال است نمایشگاه کتاب فرانکفورت توسط اتحادیه ناشران آلمانی برگزار می شود و از همان ابتدای ثبت نام در این نمایشگاه مکان هر ناشر معلوم است اما در اینجا تا روزهای آخر هم مشخص نمی شود که مکان و غرفه یک ناشر قرار است کجا باشد و یا اصلا غرفه دارد یا خیر .

مدیر نشر توس یادآور شد : من از مسئولین فرهنگی این سوال را دارم که چرا وقتی شهردار تهران اعلام می کند ساخت نمایشگاه بین المللی در شهر آفتاب بیش از سه سال به طول می انجامد دیگر این بحث ها را مطرح می کنند و هدفشان چیست .

این ناشر خاطرنشان کرد : گاهی شائبه هایی درباره این طرح ها به میان می آید که مثلا برخی اقدام به وارد کردن اجناسی مانند چادر از خارج کرده اند و حالا به نبال رسیدن به سود بیشترند. وگرنه چه دلیلی دارد وقتی مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب وجود دارد بگویند نمایشگاه کتاب در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.