انوش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش مهم خبرنگاران در حوزه فرهنگ سازی در جامعه اشاره و اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه‌های اجتماعی بحث بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی است.

مرادی با اشاره به اینکه استان گیلان یکی از استان‌های سالمند و پرمصرف در زمینه خون است، بیان کرد: گیلان به دلیل تروما، فاویسم، تالاسمی و جراحی‌های مختلف قلبی در زمینه مصرف خون و فرآوردهای آن نیاز بیشتری نسبت به سایر استان ها دارد.

وی افزود: استان گیلان در گذشته واردکننده خون از استان‌های قزوین، اردبیل، تهران و مازندران بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما این بوده که موارد درمانی که در زمان جراحی نیازمند خون هستند کنسل نشود، تأکید کرد: گام‌های خوبی طی سال‌های اخیر در این زمینه برداشته شده است. البته هنوز در زمینه اهدای خون به آن میزان که در نظر داریم، نرسیده‌ایم.

مرادی در ادامه با بیان اینکه براساس سرشماری‌های صورت گرفته در گیلان بیش از یک میلیون نفر ظرفیت اهدای خود دارند، افزود: اگر ۱۰۰ هزار نفر خون خود را اهدا کنند در زمینه ذخیره خون به ثبات می رسیم.

مدیرکل انتقال خون گیلان با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری ۵۱ هزار نفر خون خود را در این استان اهدا کرده‌اند، ادامه داد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته‌ایم.

مرادی همچنین به استقرار یک دستگاه سامانه دریافت خون با محوز شهرداری در میدان شهرداری رشت با تمام امکانات اشاره و اظهار کرد: متاسفانه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی نامه‌ای با استقرار این سامانه در این میدان مخالفت کرده است.

وی استقرار این سامانه در این میدان را برای اهدای خون شهروندان مهم دانست و گفت: با استقرار این سامانه شهروندان می توانند برای اهدای خون خود اقدام کنند.