۳۰۰ پروژه نیمه تمام استان مرکزی در انتظار تامین منابع مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح روز شنبه در بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در کشور ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنان نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و تامین این میزان منابع مالی از عهده دولت خارج است.

وی افزود: از این رقم پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ۳۰۰ پروژه متعلق به استان مرکزی است که برای تکمیل این تعداد پروژه حداقل چهار تا پنج هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و تامین این رقم با توجه به بودجه سالیانه استان که حدود یک دهم این مبلغ است، امکان پذیر نیست.

آقازاده خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ در ارتباط با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی برای بخش خصوصی مشوق‌های مطلوبی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: این مشوق‌ها می‌توانند برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنند، از طرف دیگر دولت می تواند با مشارکت بخش خصوصی در زمینه ارایه خدمات بهتر به ویژه در استان ها گام‌ های موثر بر دارد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی ۳۰۰ طرح نیمه تمام وجود دارد که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این پروژه ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.

آقازاده اظهار داشت: بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی قوی برای دولت مطرح است و دولت با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در موضوع توسعه پایدار حرکت پرشتاب تری داشته باشد بنابراین باید از این ظرفیت بهره گرفت.