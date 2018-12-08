همکاری دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی روز شنبه در حاشیه بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: تعامل بخش خصوصی و دولت عامل تحقق توسعه پایدار است و این دو در کنار هم می‌توانند بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف و به هدف تحقق اقتصاد پویا دست پیدا کنند.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد پویا در کشور شکل گرفته که می‌تواند بسیاری از موانع تولید را رفع نماید تا کسب و کار در جامعه رونق پیدا کند.

توسطی با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات این جلسات به نتیجه رسیده، بیان کرد: در بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، موضوع استفاده طرح‌های تولیدی از تسهیلات و ارائه وثیقه به بانک ها مطرح شد، چراکه واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی سال‌ها است در این مورد با مشکل مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: اصولا باید طرح و پروژه آن ارزش را داشته باشد که پس از شروع جوابگوی وثیقه بانکی باشند. ولی در این خصوص بانک های عامل امتناع می‌کنند و عمدتا رویه وثیقه را بر پایه املاک مسکونی و تجاری می گذارند که این روند همیشه برای سرمایه گذار مشکل زا بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: در جلسه امروز پس از مطرح کردن مسائل مربوط به موضوع وثیقه تصمیم گرفته شد که با پیگیری های استاندار و نمایندگان مجلس، در این مورد از سوی مسئولان تصمیماتی اتخاذ شود تا محل طرح ها بتواند به عنوان وثیقه سرمایه گذار در بانک های عامل مورد استفاده و مبنا قرار بگیرد.

توسطی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: همچنین در این نشست استاندار بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌ های دولتی به این بخش تاکید کرد و افزود: نیاز است برخی سازمان‌ها از مقاومت در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز همچنین موضوع تامین روشنایی مجتمع های گلخانه ای استان و کاهش تعرفه مصرف گاز گلخانه ها در فصل سرما تصویب و قرار شد برخی از مصوبات نیز که جنبه کلان دارد در سطح ملی مطرح گردد.