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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

رئیس اتاق بازرگانی اراک:

همکاری دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار تقویت شود

همکاری دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار تقویت شود

اراک- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک گفت: همکاری دولت با بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار بایستی تقویت شود، چراکه این دو در کنار هم بسیاری از مشکلات را می توانند از میان بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی روز شنبه در حاشیه  بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: تعامل بخش خصوصی و دولت عامل تحقق توسعه پایدار است و این دو در کنار هم می‌توانند بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف و به هدف تحقق اقتصاد پویا دست پیدا کنند.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد پویا در کشور شکل گرفته که می‌تواند بسیاری از موانع تولید را رفع نماید تا کسب و کار در جامعه رونق پیدا کند.

توسطی با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات این جلسات به نتیجه رسیده، بیان کرد: در بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، موضوع استفاده طرح‌های تولیدی از تسهیلات و ارائه وثیقه به بانک ها مطرح شد، چراکه واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی سال‌ها است در این مورد با مشکل مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: اصولا باید طرح و پروژه آن ارزش را داشته باشد که پس از شروع جوابگوی وثیقه بانکی باشند. ولی در این خصوص بانک های عامل امتناع می‌کنند و عمدتا رویه وثیقه را بر پایه املاک مسکونی و تجاری می گذارند که این روند همیشه برای سرمایه گذار  مشکل زا بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: در جلسه امروز پس از مطرح کردن مسائل مربوط به موضوع وثیقه تصمیم گرفته شد که با پیگیری های استاندار و نمایندگان مجلس، در این مورد از سوی مسئولان تصمیماتی اتخاذ شود تا محل طرح ها بتواند به عنوان وثیقه سرمایه گذار در بانک های عامل مورد استفاده و مبنا قرار بگیرد.

توسطی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: همچنین در این نشست استاندار بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌ های دولتی به این بخش تاکید کرد و افزود: نیاز است برخی سازمان‌ها از مقاومت در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز همچنین موضوع تامین روشنایی مجتمع های گلخانه ای استان و کاهش تعرفه مصرف گاز گلخانه ها در فصل سرما تصویب و قرار شد برخی از مصوبات نیز که جنبه کلان دارد در سطح ملی مطرح گردد.

کد مطلب 4478923

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