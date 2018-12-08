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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

امیر خانزادی در جمع خبرنگاران:

تجهیزات نیروی دریایی ارتش را کاملا بومی می‌سازیم

تجهیزات نیروی دریایی ارتش را کاملا بومی می‌سازیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ما می‌توانیم آنچه را که مجموعه نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد را به طور کاملا بومی در کشور بسازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز(شنبه) و در حاشیه بازدید از نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آنچه در این نمایشگاه شاهد هستید بخشی از بلوغ، توانایی و خودکفایی مجموعه نیروی دریایی ارتش است، گفت: همزمان با سایر بخش‌های کشور شامل وزارت دفاع و سایر مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی به سطحی از توانمندی‌ رسیدیم که قادریم آن چیزی را که مجموعه نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور در دریا نیاز دارد را به صورت کاملا بومی در کشور بسازیم.

وی تاکید کرد: این توانمندی‌ها نشان می‌دهد که نسل انقلاب اگر به پا خیزد، هیچ تهدیدی بر آن اثرگذار نیست.

کد مطلب 4478924

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