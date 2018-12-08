به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز(شنبه) و در حاشیه بازدید از نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای فنی و تخصصی نداجا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آنچه در این نمایشگاه شاهد هستید بخشی از بلوغ، توانایی و خودکفایی مجموعه نیروی دریایی ارتش است، گفت: همزمان با سایر بخش‌های کشور شامل وزارت دفاع و سایر مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی به سطحی از توانمندی‌ رسیدیم که قادریم آن چیزی را که مجموعه نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور در دریا نیاز دارد را به صورت کاملا بومی در کشور بسازیم.

وی تاکید کرد: این توانمندی‌ها نشان می‌دهد که نسل انقلاب اگر به پا خیزد، هیچ تهدیدی بر آن اثرگذار نیست.