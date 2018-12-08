۲ پروژه ورزشی در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان با استقبال استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان صبح امروز وارد فرودگاه بین اللمی آیت الله رفسنجانی کرمان شد.

در ابتدای این سفر پیست دوچرخه سواری کرمان و زورخانه بین المللی شهید ورزشکار مدافع حرم غلامرضا لنگری زاده با حضور مسعود سلطانی فر به بهره برداری رسید.

بیش از ۸۲ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه پیست دوچرخه سواری کرمان و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای زورخانه بین المللی شهید ورزشکار مدافع حرم غلامرضا لنگری زاده صرف شده است.

شرکت در ستاد ساماندهی امور جوانان و همچنین افتتاح طرح های ورزشی رفسنجان از جمله برنامه های سفر یک روزه مسعود سلطانی‌ فر به استان کرمان است.