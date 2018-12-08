به گزارش خبرنگار مهر، خبری که روز جمعه از سوی وزارت ورزش اعلام شد و طی آن افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال معرفی کرد، ابهامات در مورد وضعیت احمد ضیایی رئیس این فدراسیون را افزایش داد.

مسعود سلطانی فر درشرایطی برای افشین داوری حکم زده است که احمد ضیایی استعفایی نداده و روز شنبه هم در محل کار خود حاضر شد. با این حال اعلام شده مراسم معارفه افشین داوری روز یکشنبه برگزار خواهد شد!

ضیایی که جزو مدیران بازنشسته ورزش است در این مدت تلاش کرد با استفاده از قانونی که مهدی تاج را در فدراسیون فوتبال ماندگار کرده است، در مسئولیت خود بماند اما دیوان عدالت اداری به نامه و درخواست او پاسخ مثبت نداد.

با این حال مشخص نیست ضیایی چه برنامه ای برای آینده دارد که با وجود معرفی سرپرست فدراسیون از سوی وزارت ورزش، هنوز از سمتش استعفا نکرده است. کنار نرفتن ضیایی و معرفی سرپرست یعنی دخالت مستقیم وزارت ورزش در امور فدراسیون والیبال.

این اتفاق درحالی مورد توجه قرار نگرفته که خطر تعلیق فدراسیون فوتبال به سوژه اصلی رسانه ها تبدیل شده است اما والیبال زیر سایه فوتبال مانده و کسی به احتمال تعلیق این فدراسیون توجه نمی کند.

فدراسیون جهانی والیبال، در ماده ۱-۶- ۴ اساسنامه خود به صراحت ذکر کرده است که رئیس فعلی یا اعضاء اجرایی کمیته ها در فدراسیون ملی ممکن نیست توسط مقام دیگری به غیر از خود فدراسیون ملی برکنار شود. در صورتی که این اتفاق صورت پذیرد FIVB می‌تواند مقامات انتخاب شده یا انتصاب شده جدید را به رسمیت نشناسد و فدراسیون ملی را تعلیق نماید تا زمانی که مساله طبق دستور العمل FIVB حل شود. حال در آستانه انتخابی المپیک ۲۰۲۰ تصمیم وزیر ورزش والیبال ایران را با خطر تعلیق مواجه کرده است.

احمد ضیایی که همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد امیدوار است بتواند شرایطش برای ماندن در فدراسیون والیبال را فراهم کند اما وزارت ورزش با معرفی افشین داوری نشان داد که تمایلی به ماندن ضیایی ندارد و وی باید صندلی اش را به فرد بعدی تحویل دهد.