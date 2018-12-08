به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی صبح شنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل تصریح کرد: صدا و سیمای اردبیل با بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های خود و برخورداری از تجهیزات مورد نیاز از آمادگی لازم برای پوشش هر چه مناسب جام کشتی باشگاه‌های جهان از شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی برخوردار است.

وی افزود: پوشش هر چه مناسب چنین رویدادهای ورزشی و انجام تبلیغات و فرهنگسازی‌های مطلوب در تغییر دیدگاه جهانیان به ایران اسلامی و نشان دادن صلح‌طلبی و میهمان‌نوازی مردم مفید واقع خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل از انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای سربلندی از پوشش مطلوب این رقابت‌ها خبر داد و یادآور شد: این رقابت‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 آذرماه در دو نوبت صبح و عصر از شبکه‌های استانی و ملی پوشش زنده خواهد داشت.

ملااحمدی با بیان اینکه در میزبانی از مسابقات مهم بین‌المللی باید از نگاه ملی برخوردار بود، اضافه کرد: چنانچه در میزبانی این سطح از رقابت‌ها نقاط ضعفی وجود داشته باشد، وجهه کل کشور مورد آسیب قرار گرفته و تنها شهر میزبان مورد نقد نخواهد بود.

وی یادآور شد: بهره‌برداری هر چه مناسب فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از رویدادهای مختلف یک ضرورت بوده و به هر اندازه که در پوشش رسانه‌ای موفق عمل شده و ساختارهای مورد نیاز رعایت شود در دستیابی به این مهم نیز می‌توان موفق عمل کرد.