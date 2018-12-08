  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

مدیرکل صدا و سیمای اردبیل:

کیفیت پوشش مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان در اردبیل ارتقا می‌یابد

کیفیت پوشش مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان در اردبیل ارتقا می‌یابد

اردبیل - مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل گفت: به دلیل اهمیت مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان به میزبانی اردبیل، کیفیت و تراز رسانه‌ای پوشش این رقابت‌ها حفظ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی صبح شنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل تصریح کرد: صدا و سیمای اردبیل با بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های خود و برخورداری از تجهیزات مورد نیاز از آمادگی لازم برای پوشش هر چه مناسب جام کشتی باشگاه‌های جهان از شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی برخوردار است.

وی افزود: پوشش هر چه مناسب چنین رویدادهای ورزشی و انجام تبلیغات و فرهنگسازی‌های مطلوب در تغییر دیدگاه جهانیان به ایران اسلامی و نشان دادن صلح‌طلبی و میهمان‌نوازی مردم مفید واقع خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل از انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای سربلندی از پوشش مطلوب این رقابت‌ها خبر داد و یادآور شد: این رقابت‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 آذرماه در دو نوبت صبح و عصر از شبکه‌های استانی و ملی پوشش زنده خواهد داشت.

ملااحمدی با بیان اینکه در میزبانی از مسابقات مهم بین‌المللی باید از نگاه ملی برخوردار بود، اضافه کرد: چنانچه در میزبانی این سطح از رقابت‌ها نقاط ضعفی وجود داشته باشد، وجهه کل کشور مورد آسیب قرار گرفته و تنها شهر میزبان مورد نقد نخواهد بود.

وی یادآور شد: بهره‌برداری هر چه مناسب فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از رویدادهای مختلف یک ضرورت بوده و به هر اندازه که در پوشش رسانه‌ای موفق عمل شده و ساختارهای مورد نیاز رعایت شود در دستیابی به این مهم نیز می‌توان موفق عمل کرد.

کد مطلب 4478938
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها