مسئولان کشور با حضور در دانشگاه ها پاسخگوی وظایف خود باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو بیانیه ای صادر کردند که به شرح زیر است:

۱۶ آذرماه یادآور حماسه دانشجویان آزاده و مسلمان در حراست از آرمان های ملت ایران است که استقلال طلبی و آزادی خواهی جریان دانشجویی را در تاریخ ثبت کرد. در این حادثه سه عنصر هویت ساز جریان دانشجویی تبلور عینی یافت که عبارتند از تحرک و آرمانخواهی، داشتن دغدغه ها و آرمان های عمومی و نیز صداقت و سلامت در آرمانخواهی.

اکنون و در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، جریان دانشجویی و انجمن های اسلامی اصیل با تکیه بر همان عناصر هویتی، آرمان های عمومی ملت را پیگیری خواهد کرد. ما در ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ذیل چهارچوب گفتمانی عقلانیت انقلابی سه محور شفافیت، پاسخگویی و جوانگرایی را پیگیری کرده ایم و صریحا اعلام می کنیم هر مسئولی که قراردادها، مناسبات و اقدامات خود را شفاف نکند قطعا دلسوز انقلاب اسلامی و مردم ایران نیست.

مجلس شورای اسلامی، دستگاه های دولتی و وزارت خانه های مختلف، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و تمامی مجموعه‌ها و شخصیت های اثرگذار با شفاف کردن دارائی ها و مناسباتشان، دین خود به انقلاب و کشور را ادا کنند.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل از تمامی مسئولان کشور دعوت می کند تا با حضور در دانشگاه ها پاسخگوی وظایف خود باشند. بدون شک مطالبه شفافیت، پاسخگویی و جوانگرایی متوقف نخواهد شد و ما در ابتدای مسیر این مطالبه گری هستیم.

روز دانشجو یادآور آرمان خواهی و مطالبه گری جریان دانشجویی در عالی ترین سطح ممکن است و تلاش برخی سیاسیون، برخی دانشگاهیان کم اطلاع و نیز سیاست های پشت پرده برای تقلیل جایگاه این روز و تنزل دادن این مناسبت به برخی برنامه های سطحی و بی محتوا قطعا محکوم است و هویت جریان دانشجویی را هدف قرار می دهد.

همانگونه که پیشتر نسبت به ایجاد و تقویت تشکل های یکبار مصرف و دولت ساخته هشدار داده بودیم، اکنون نیز معتقدیم هرگونه تلاش برای ایجاد بدنه هوادار جریانات سیاسی در میان دانشجویان آن هم با ابزار قدرت و ثروت محکوم به شکست است و به جریانات اصیل دانشجویی ضربه خواهد زد.

از این رو ما همچون گذشته استقلال را اساسی ترین نقطه قوت و عامل ماندگاری و سلامت جریان دانشجویی می دانیم و همگان را به این مهم دعوت می کنیم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، حمایت و دفاع قاطعانه از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را اعلام کرده و حفظ این نظام مقدس را وظیفه دینی، ملی و انسانی خود می دانیم و در برابر توطئه ها و طراحی های جنایتکارانه قدرت های استکباری خصوصا آمریکای بدعهد قاطعانه خواهیم ایستاد.

قطعا روز دانشجو که در اعتراض به ورود مقامات امریکا به کشور و حریم دانشگاه در تاریخ ثبت شد، بدون استکبارستیزی بی معنا، جعلی و دروغین است. دشمن باید بداند همانگونه که ما به نوسازی نظام اسلامی اعتقاد راسخ داریم، هرگونه تلاش برای ناامید کردن مردم و ضربه زدن به نظام اسلامی برای رسیدن به هدف شوم فروپاشی اجتماعی محکوم به شکست است و دشمن محکم ترین پاسخ را از نهاد دانشگاه و خصوصا انجمن های اسلامی دانشجویان در سراسر کشور دریافت خواهد کرد.

ملت ایران بدانند که مشکلات کشور راهکارهای واقعی و قطعی دارد که یکی از لوازم آن تکیه بر جوانان تازه نفس و متعهد است که همواره نقش خود را در بن بست شکنی و حل مشکلات و مسائل کلیدی ثابت کرده اند، آینده انقلاب اسلامی با تکیه بر نسل جوان متعهد، روشن تر از امروز خواهد بود.