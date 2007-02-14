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۲۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۷

/ ضرورت بازنگری در برنامه های درسی دانش آموزان - 13 /

برنامه های درسی بر اساس نیازها طراحی نشده است

برنامه های درسی بر اساس نیازها طراحی نشده است

بر اساس اظهار نظر یک پژوهشگر ، بازنگری در برنامه های درسی نیازمند مهندسی آموزشی است.

عضو پژوهشگران علوم تربیتی اروپا و مدارس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام آموزشی کشور به دلیل نرفتن به سمت مهندسی آموزشی دچار ضعف است.

دکتر کامبیز کامکاری ادامه داد: نیازسنجی ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مهم ترین عناصر تشکیل دهنده این مهندسی بوده و با تکنولوژی آموزشی تفاوت دارد.

کارشناس مسائل آموزشی خاطر نشان ساخت: بسیاری از دانش آموزان سالها ریاضیات و زبان انگلیسی و... می آموزند اما هیچ گاه نمی توانند از این دروس استفاده کاربردی داشته باشند و این ضعف ها ناشی  از نبود مهندسی آموزشی و نیاز سنجی هاست .

وی بر شناخت مخاطبان بر اساس مناطق و محل های زندگی آنان تاکید کرد و یادآور شد: تغییر در برنامه های درسی بدون شناخت ویژگیها و نیازهای بومی افراد معنایی ندارد.

کد مطلب 447895

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