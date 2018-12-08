۱۵۳ بیمار مبتلا به ایدز تحت درمان هستند/ تغییر روش انتقال ویروس

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سه مرکز و ۱۱ پایگاه مشاوره رفتاری در استان اظهار داشت: مردم می توانند آزمایش رایگان اچ آی وی را در این مراکز انجام دهند و علاوه بر این در مراکز زنان آسیب پذیر زنان در ساری و بابل و کلینیک های درمانگاههای خصوصی نیز آزمایش ها انجام می شود.

وی افزود: جواب آزمایش به صورت محرمانه به فرد پیامک می شود و در صورت مثبت بودن ویروس از فرد خواسته می شود تا آزمایشهای تکمیلی را به صورت رایگان در مراکز مربوطه انجام دهد زیرا اگر فرد به ویروس اچ آی وی مبتلا ولی درمان نشود ابتلا به ایدز و مرگ آن حتمی خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر فرد آلوده تحت درمان قرار گیرد تا سالها می تواند زندگی کند و طبق تحقیقات دانشمندان، فرد مبتلا به ویروس ایدز تا ۴۰ سال می تواند زندگی کند از اینرو نباید نگرانی داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به زنده بودن ۱۷۶ بیمار مبتلا به ویروس ایدز در استان گفت: ۱۵۳ بیمار مبتلا به ویروس در حال درمان هستند و درمان آنان به صورت منظم و مرتب در حال انجام است.

اعرابی با تاکید بر آموزش گروههای درمعرض خطر ویروس ایدز اظهار داشت: این گروهها شامل جوانان، نوجوانان و میانسالان است زیرا بیشترین تعداد بیماران در سنین ۲۰ تا ۴۵ سالگی است و این افراد در دانشگاهها، محیطهای کار و غیره هستند و دانشگاه علوم پزشکی برای آموزش آمادگی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه طبق آمارهای اعلام شده، برخی تماس های جنسی در سنین دبیرستان صورت می گیرد و لازم است در مدارس مناطق آسیب پذیر، آموزش های لازم داده شود تا با رفتارهای پرخطر مقابله شود و علاوه براین، برای والدین نیز باید آموزش های لازم ارائه شود تا جوانان سالمتری در آینده داشته باشیم.

اعرابی، ارائه آموزش توسط سازمان صدا و سیما، هلال و احمر، نهادهای فرهنگی و تبلیغی، سازمان زندان ها در زمینه اچ آی وی را لازم دانست و گفت: در حال حاضر نیمی از افراد مبتلا به ویروس شناسایی شده است و باید تلاش خود را برای شناسایی افراد مبتلا به خرج دهیم.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: همه باید از راههای انتقال ویروس ایدز آگاه باشند و رفتارهای پرخطر را محافظت و کنترل کنند.

وی به راههای عدم انتقال ویروس اچ آی وی اشاره و اضافه کرد: این ویروس از طریق دست دادن، کنار هم نشستن، روبروسی کردن، استفاده مشترک از ظروف غذاخوری، گزش حشرات منتقل نمی شود و راههای انتقال از طریق خون، اعتیاد تزریقی، تماس های جنسی مشکوک و محافظت نشده است.

محسن اعرابی درباره وضعیت بیماری اچ آی وی تصریح کرد: فرد مبتلا به ویروس اچ آی وی اگر مورد درمان قرار گیرد به راحتی می تواند زندگی کند و انتقال بیماری نیز به صورت کم صورت می گیرد بنابراین باید افراد مبتلا به ویروس شناسایی شوند.

وی اظهار داشت: در استان مازندران تاکنون ۳۹۴ فرد مبتلا به ویروس ایدز در استان شناسایی شده است و از این تعداد ۱۶۷ نفر فوت کردند و ۱۷۶ نفر زنده و تحت دسترسی هستند و ۵۱ نفر نیز دردسترس نیستند.

اعرابی با بیان اینکه ۲۲۹ نفر از افراد از طریق تزریقی به ویروس ایدز مبتلا شده اند گفت: همچنین ۱۰۲ نفر از راه جنسی و آمیزشی نیز به ویروس مبتلا شده اند و بررسی ها نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد مبتلایان از طریق جنسی افزایش یافته و تعداد افراد مبتلا از طریق تزریقی کاهش یافته است.

وی گفت: امسال ۲۶ فرد مثبت به ویروس ایدز در استان شناسایی شده که ۱۶ مورد از طریق جنسی و شش نفر از طریق اعتیاد تزریقی به ویروس مبتلا شده اند.