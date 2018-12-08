به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار حسین رحیمی با اشاره به لزوم ساماندهی و بازپروری معتادان متجاهر، بیان داشت: یکی از آسیب های اجتماعی کلانشهر تهران، وجود معتادان متجاهر در اماکن و معابر عمومی همچون خیابان ها، پارک ها، اطراف اتوبان ها و زیر پل ها است که حضور آنان، زمینه بروز سایر جرایم خرد، مانند سرقت را فراهم می کند.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک، گفت: با تدبیر فرمانده نیروی انتظامی، بازداشتگاه کهریزک به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر تبدیل خواهد شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: جمع آوری و بازپروری معتادان متجاهر در پاسخ به درخواست های مردمی است و بارها اعلام کرده ایم که پلیس می تواند در کمترین زمان ممکن، معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع آوری کند، اما مسئله مهم در این قضیه، نگهداری و بازپروری این معتادان است که نیازمند مکان مناسب و کافی می باشد.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از آماده و مناسب سازی این مکان، شاهد حل بخشی از مشکلات در این حوزه باشیم؛ بدون تردید اگر بخواهیم این موضوع به صورت اصولی و کامل حل شود، نیازمند عزم و برنامه جدی از سوی سازمان های مسئول در این مسئله هستیم.