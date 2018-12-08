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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

رئیس مجلس افغانستان:

جنایت‌ تروریست‌ها امنیت افغانستان را از بین برده است

جنایت‌ تروریست‌ها امنیت افغانستان را از بین برده است

رئیس مجلس افغانستان گفت: آسایش مردم ما به دلیل جنایت‌های تروریست‌ها از بین رفته است، به همین جهت ما چند کشور باید برای حل این مشکل راهکارهایی را بیندیشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان امروز(شنبه) در دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور درباره مبارزه با تروریسم، درباره مقابله و مبارزه با تروریسم،گفت: افغانستان در مبارزه با این پدیده شوم تعهد کامل دارد و همواره بر این مسئله و مبارزه با آن تأکید کرده است.

وی ادامه داد: تروریست‌ها به هیچ کیش و آیینی پایبند نیستند و فجیع ترین جنایت ها را در مقابل پول مرتکب می‌شوند.

رئیس مجلس افغانستان تصریح کرد: افغانستان کشوری است که جولانگاه بسیاری از تروریستهای داخلی و خارجی شده است و تاکنون قربانیان زیادی در این زمینه داده است.

عبدالرئوف ابراهیمی با بیان اینکه آسایش مردم ما به دلیل جنایت‌های تروریست‌ها از بین رفته است، گفت: ما چند کشور از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خوب و همچنین منافع مشترکی برخوردار هستیم و باید برای حل این مشکل راهکارهایی را بیندیشیم.

وی افزود: لازم است برای مبارزه با تروریسم، راهکارهایی اندیشیده شود و حتی در پارلمان‌های ما به تصویب برسد و پس از آن به صورت کامل اجرایی شود.

عبدالرئوف با تأکید بر اینکه بدون همکاری صادقانه و هماهنگ سازی فعالیت‌های مبارزه با تروریسم قطعا نمیتوانیم به موفقیت برسیم، تصریح کرد: ما باید در این زمینه متحد باشیم و همکاریهای نزدیک تری داشته باشیم تا از این طریق رفاه و آسایش مردم خود را تضمین کنیم.

رئیس مجلس افغانستان در پایان خاطرنشان کرد: پارلمان و حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم با همه کشورها همکاری می‌کند.

کد مطلب 4478967
زهرا علیدادی

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