رعایت مسائل زیست محیطی در اکتشاف معادن ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح امروز شنبه در جلسه شورای معادن استان در خصوص مجوز فعالیت در زمینه اکتشاف معادن خواستار رعایت مسائل زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی شد و افزود: در این زمینه کمیته ای تشکیل شده و مراحل اکتشاف و حفظ محیط زیست را نظارت کنند.

معاون اقتصادی استاندار ایلام گفت: در خصوص سلب صلاحیت بهره برداران باید دفاعیات این افراد نیز اخذ شده و در خصوص علل عدم فعالیت آنها بررسی های لازم صورت گیرد و اگر با مشکلاتی رو به رو هستند که می شود در این شورا نسبت به رفع آنها اقدام کرد تصمیم گیری صورت گیرد.

وی افزود: پنج مصوبه در زمینه سلب صلاحیت معادن غیر فعال و همکاری دستگاه ها در خصوص مجوز اکتشاف معادن در این جلسه صادر شده است.

وی گفت: برای سلب صلاحیت سه معدن غیر فعال مهلت سه ماهه اعطا شد که در صورت عدم فعالیت در زمان داده شده نسبت به سلب صلاحیت از بهره برداران این معادن در جلسه آینده شورای معادن استان تصمیم گیری شود.

احمد کرمی معاون عمرانی استاندار نیز در این جلسه خواستار ارائه مهلت مشخص برای فعالیت معادن غیر فعال شد و تصریح کرد: با ارائه یک مهلت مشخص برای این بهره برداران در صورت عدم فعالیت می توان از ایشان سلب صلاحیت کرد.