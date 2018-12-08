اختیارات استاندار به فرمانداران در شهرستان ها تفویض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اطلاع رسانی استانداری زنجان، فتح الله حقیقی در شورای اداری ماه‌نشان، عملیاتی کردن مصوبات شورای اداری و ارائه گزارش پیشرفت کارها در مناطق مختلف را مهمترین وظیفه فرمانداران برشمرد و افزود: باید مدیران چابک باشند و با ارائه گزارش عملکرد و دستاوردهای خود، موجب آرامش مردم در درون جامعه شوند.

وی بومی بودن مدیران را یکی از اولویت های انتخاب آنان برشمرد و از فرمانداران خواست تا اسامی مدیران غیربومی که در محل خدمت خود مستقر نشده اند را اعلام کنند و گفت: مردم انتظار دارند که مدیران در مناطق محل خدمت خود ساکن و مستقر باشند تا با اِشرافیت بیشتری امور مردم را پیگیری کنند.

استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت افزایش همدلی میان مدیران، تاکید کرد: مدیران و مسئولین حق ندارند علیه یکدیگر به دستگاه قضایی شکایت کنند، بلکه بایستی در ابتدا، مشکلات و مسائل خود را در داخل مجموعه های اداری و در استان حل و فصل کنند.

حقیقی با اشاره به اینکه در ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب، کشور همواره با دشمنی آمریکا و دست‌نشاندگان آنان در منطقه روبرو بوده است، تاکید کرد: همه مسئولین به ویژه روحانیون و مسئولین فرهنگی کشور بعنوان محور و ستون جامعه باید مراقبت های لازم را داشته باشند، چرا که دشمن از هر فرصتی استفاده می کند تا دستاوردها و موفقیت های نظام را کمرنگ و مشکلات را با بزرگنمایی به مردم القا کند.

وی از اجرای طرح ارتقای بنیه علمی دبیران و دانش آموزان علوم پایه بصورت پایلوت در شهرستان ماه نشان خبر داد و گفت: برای سال آینده، در راستای تقویت بنیه علمی جوانان و دانش آموزان، سرمایه گذاری خوبی خواهیم داشت تا سطح دبیران ارتقاء یابد و با تقویت بنیه علمی دانش آموزان میزان قبولی فرزندان و جوانان شهرستانی در دانشگاه های معتبر کشور افزایش یابد.

استاندار زنجان از انجام مستمر سفرهای شهرستانی خبر داد و گفت: پس از سرکشی به تمامی شهرستان ها، با مدیران به تمامی بخش ها و روستاها هم سفر می کنم تا با حضور در مناطق مختلف استان، مردم احساس اطمینان بیشتری داشته باشند و مشکلات مختلف در مناطق بررسی و حل شود.