افرادفاقدکارت هوشمندملی به دفاترمراجعه کنند/۱۵ میلیون کارت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی در مورد صدور کارت هوشمند ملی گفت: افرادی که اعتبار کارت های ملی شان تا ۲۹ اسفند ماه امسال است باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان پیش ثبت نام و ثبت نام خود را انجام دهند در غیر این صورت مراکز به آنها خدمات ارائه نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر کارت هوشمند دریافت نکرده اند، گفت: تمام این افراد بهتر است در حال حاضر که دفاتر خلوت است برای پیش ثبت نام مراجعه کنند و ما نیز در اولین فرصت نسبت به صدور کارت هوشمند ملی آنها اقدام خواهیم کرد.

ابوترابی با تاکید بر اینکه افرادی که مراحل پیش ثبت نام را انجام می دهند با شماره ملی که به آنها اعلام می شود می توانند برای دریافت خدمات به سازمان ها مراجعه کنند، گفت: از نظر ما کدملی این افراد دارای اعتبار است و مشکلی در جهت دریافت خدمات با ۲۰۰ مرجعی که هم اکنون ارتباط داریم وجود ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: هموطنانی که سوالاتی در جهت ثبت نام، مراجعه و یا صدور کارت هوشمند ملی دارند می توانند با شماره های ۶۶۷۱۰۲۷۰، ۶۶۷۴۲۸۷۶، و یا سامانه خدمات هوشمند ثبت احوال به شماره ۶۰۹۰۲۷۱۶ و ۶۰۹۰۲۷۲۳ تماس بگیرند و پاسخگوی سوالات هموطنان خواهیم بود.