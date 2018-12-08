کشف بیش از ۷ کیلوگرم نقره قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات جداگانه به کمک دستگاه ایکس، دربازرسی از دو مسافر ورودی از ترکیه ۷ کیلو و ۲۵۰ گرم نقره کشف کردند.

بر این اساس، در یکی از عملیات ها، ماموران به یکی از مسافران و چمدان همراهش مشکوک شده و پس از بازرسی به وسیله ایکس ری، موفق شدند ۵ کیلو و ۲۵۰ گرم نقره ساخته شده از این مسافر کشف کنند.

بخشی از این مقدار نقره در چمدان و بخش دیگر به شکل ماهرانه ای در لباس و بدن این مسافر جاسازی شده بود.

هم چنین این ماموران در عملیات دیگری تعداد زیادی دستبند مردانه از جنس نقره به وزن دو کیلوگرم کشف کردند.

افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده از سوی گمرک بازرگان به مقامات قضایی تحویل داده شد.