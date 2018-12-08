به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی با بیان اینکه در جریان زلزله آبان ماه سال‌گذشته در سرپل‌ذهاب اظهار داشت: بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب دچار آسیب شد و با توجه به تعداد بالای مجروحان وجود یک بیمارستان بسیار ضرورت داشت.

وی با بیان اینکه ساختمان فعلی بیمارستان بانگر پیش از این آسایشگاه و خوابگاه سپاه بود، افزود: این ساختمان از ابتدای آذرماه سال گذشته برای راه اندازی یک بیمارستان موقت در اختیار دانشگاه قرار گرفت و در یک اقدام جهادی بیمارستان بانگر ظرف مدت حدود دو هفته در ۱۵ آذرماه راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: این بیمارستان ترکیبی از سوله و کانکس است و تمام امکانات و خدمات یک بیمارستان معمولی به جز بحث هتلینگ در آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان بانگر دارای ۵۵ تختخواب است، گفت: در این بیمارستان چهار تخت ICU و CCU، هشت تخت زایمان و ۱۶ تخت اورژانس، دو اتاق عمل و هشت تخت دیالیز نیز در این بیمارستان فعال شده است.

مرادی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار نفر به اورژانس این بیمارستان و بیش از ۷۰ هزار نفر نیز به کیلینک تخصصی بیمارستان که کمی با آن فاصله دارد مراجعه کرده اند و در مجموع طی یک سال این بیمارستان بیش از ۲۱۰ هزار مراجعه کننده سرپایی داشته است.

وی افزود: در یک سال فعالیت این بیمارستان بیش از ۸۸۰۰ نفر در آن بستری شدند و بیش از ۳۴۰۰ عمل جراحی کوچک و بزرگ و بیش از ۸۴۰ زایمان طبیعی در این بیمارستان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ادامه فعالیت این بیمارستان گفت: تازمانی که بیمارستان سرپل ذهاب که کار مقاوم سازی آن عملا پایان گرفته و تا دو هفته دیگر آغاز به کار می کند، شروع به کار نکند، بانگر همچنان به کار خود ادامه می دهد.