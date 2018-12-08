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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد

مراجعه ۲۱۰ هزار نفر به بیمارستان بانگر سرپل‌ذهاب

مراجعه ۲۱۰ هزار نفر به بیمارستان بانگر سرپل‌ذهاب

کرمانشاه_رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مراجعه ۲۱۰ هزار نفر به بیمارستان بانگر سرپل‌ذهاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی با بیان اینکه در جریان زلزله آبان ماه سال‌گذشته در سرپل‌ذهاب اظهار داشت:  بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب دچار آسیب شد و با توجه به تعداد بالای مجروحان وجود یک بیمارستان بسیار ضرورت داشت.

وی با بیان اینکه ساختمان فعلی بیمارستان بانگر پیش از این آسایشگاه و خوابگاه سپاه بود، افزود: این ساختمان از ابتدای آذرماه سال گذشته برای راه اندازی یک بیمارستان موقت در اختیار دانشگاه قرار گرفت و در یک اقدام جهادی بیمارستان بانگر ظرف مدت حدود دو هفته در ۱۵ آذرماه راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: این بیمارستان ترکیبی از سوله و کانکس است و تمام امکانات و خدمات یک بیمارستان معمولی به جز بحث هتلینگ در آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان بانگر دارای ۵۵ تختخواب است، گفت: در این بیمارستان چهار تخت ICU و CCU، هشت تخت زایمان و ۱۶ تخت اورژانس، دو اتاق عمل و هشت تخت دیالیز نیز در این بیمارستان فعال شده است.

مرادی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار نفر به اورژانس این بیمارستان و بیش از ۷۰ هزار نفر نیز به کیلینک تخصصی بیمارستان که کمی با آن فاصله دارد مراجعه کرده اند و در مجموع طی یک سال این بیمارستان بیش از ۲۱۰ هزار مراجعه کننده سرپایی داشته است.

وی افزود: در یک سال فعالیت این بیمارستان بیش از ۸۸۰۰ نفر در آن بستری شدند و بیش از ۳۴۰۰ عمل جراحی کوچک و بزرگ و بیش از ۸۴۰ زایمان طبیعی در این بیمارستان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ادامه فعالیت این بیمارستان گفت: تازمانی که بیمارستان سرپل ذهاب که کار مقاوم سازی آن عملا پایان گرفته و تا دو هفته دیگر آغاز به کار می کند، شروع به کار نکند، بانگر همچنان به کار خود ادامه می دهد.

کد مطلب 4478982

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