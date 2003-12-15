به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه خاطر نشان شده است : جنابعالي اطلاعي كافي از ابعاد ظلم و جنايات ديكتاتور بغداد به حقوق مردم بي دفاع و ستمديده عراق و ايران اسلامي داريد و به عنوان حامي حقوق بشر همواره دغدغه شما بوده است. برآن جناب و هيج منصف بين المللي پوشيده نيست كه حمله موشكي و زميني به شهرهاي مسكوني بسياري از خانواده هاي بي دفاع را بي سرپرست و معلول كرد و در حمله زميني به شهرهاي جنوب و غرب ايران، شهرها را غارت و زنان و مردان بي دفاع را اسير كرد و اسرا را در زندان هاي مخوف و زير شكنجه هاي قرون وسطايي شهيد و معلول نمود و هنوز فرزندان و زنان بي سرپرست چشم انتظار مرداني هستند كه هنوز از سرنوشت آنها اطلاعاتي در دست نيست. اين ستم بزرگ گرچه با دستگيري صدام حسين شادي را براي ملت عراق و ايران در پي داشته است اما حق محاكمه ستمكاريهاي اين ديكتاتور بي رحم براي ستمديدگان باقي است و افكار عمومي ايران خواستار محاكمه او در دادگاه عدل جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شايسته است محاكمه نامبرده به صاحبان حق سپرده شود و يا حداقل به شيوه اي محاكمه گردد كه اطمينان خاطر و التيامي براي آنان باشد.
رئيس نهاد قوه قضائيه در نامه اي از دبير كل سازمان ملل خواست
صدام در ايران محاكمه شود
محمود شيرج رئيس نهاد قوه قضائيه در نامه اي خطاب به كوفي عنان از وي خواست صدام به دليل جنايات فراوان بر عليه ملت ايران در دادگاه جمهوري اسلامي محاكمه شود .
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