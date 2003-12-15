صدام در ايران محاكمه شود

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه خاطر نشان شده است : جنابعالي اطلاعي كافي از ابعاد ظلم و جنايات ديكتاتور بغداد به حقوق مردم بي دفاع و ستمديده عراق و ايران اسلامي داريد و به عنوان حامي حقوق بشر همواره دغدغه شما بوده است. برآن جناب و هيج منصف بين المللي پوشيده نيست كه حمله موشكي و زميني به شهرهاي مسكوني بسياري از خانواده هاي بي دفاع را بي سرپرست و معلول كرد و در حمله زميني به شهرهاي جنوب و غرب ايران، شهرها را غارت و زنان و مردان بي دفاع را اسير كرد و اسرا را در زندان هاي مخوف و زير شكنجه هاي قرون وسطايي شهيد و معلول نمود و هنوز فرزندان و زنان بي سرپرست چشم انتظار مرداني هستند كه هنوز از سرنوشت آنها اطلاعاتي در دست نيست. اين ستم بزرگ گرچه با دستگيري صدام حسين شادي را براي ملت عراق و ايران در پي داشته است اما حق محاكمه ستمكاريهاي اين ديكتاتور بي رحم براي ستمديدگان باقي است و افكار عمومي ايران خواستار محاكمه او در دادگاه عدل جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شايسته است محاكمه نامبرده به صاحبان حق سپرده شود و يا حداقل به شيوه اي محاكمه گردد كه اطمينان خاطر و التيامي براي آنان باشد.