مازندران توان جمع آوری ۵۰ میلیارد تومان زکات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی پیش ازظهر شنبه در ستاد زکات استان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مازندران قابلیت جمع آوری ۵۰ میلیارد تومان زکات را دارد اظهار داشت: اگر در جامعه نماز و زکات اقامه شود آسیب اجتماعی کاهش می یابد و یکی از شاخص های مهم جامعه اسلامی آن است که واجبات در آن ترویج داده شود.

وی با اشاره به اینکه زکات های مستحبی در حکم صدقات محسوب می شود گفت: رشد جامعه به اقامه صلوه و زکات برمی گردد و یکی از موضوعات اساسی جامعه یعنی زکات به کمیته امداد سپرده شده است.

دبیر ستاد زکات مازندران با بیان اینکه مازندران رتبه اول جمع آوری و هزینه کرد زکات را در کشور برخوردار است از تلاشهای آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه استان تقدیر کرد.

حجت الاسلام موسوی مسئول دفترنهاد رهبری در جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت: بیشتر زکات دهندگان از فعالان بخش کشاورزی بوده از اینرو اقامه زکات مهمترین برنامه است.

وی با اشاره به فعالیت ۶۰ مروج زکات در بخش کشاورزی استان اظهار داشت: باید بتوانیم در حوادث از محل پروژه های ناشی از وجوه زکات در بخش کشاورزی بهره بریم.

وی میزان سطح تولید گندم و جو را در استان قابل توجه برشمرد و گفت: همچنین در سطح ۲۱۰ هزار هکتار از شالیزارها برنج تولید می شود و میزان تولید به بیش از یک میلیون تن می رسد.