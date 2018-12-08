فوتی های ناشی از حوادث کار در اصفهان افزایش یافته است

علی سلیمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن اظهار داشت: در هفت ماه نخست سال جاری ۹ نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۷ نفر بوده کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در هفت ماهه سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل ۹۸ نفر، ( ۴۷ زن و ۵۱ مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ نفر، ( ۵۰ زن و ۶۶ مرد) کاهش ۱۵.۵ درصدی داشته است.

مدیراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه در هفت ماهه سال ۹۷، ۷۲۷ نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۶۱ نفر (۱۵۲ زن و ۵۰۹ مرد) ۹.۸درصد افزایش داشته است و از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جاری در این استان، ۱۶۰ نفر زن و ۵۶۷ نفر مرد بوده اند.

وی با تفکیک تصادفات دورن شهری و برون شهری اظهار داشت: بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۴۵۴ نفر در جاده‌های برون‌ شهری، ۲۳۵ نفر در مسیرهای درون ‌شهری، هشت نفر جاده های روستایی و ۳۰ نفر سایر جاده ها گزارش شده است.

سلیمان پور ادامه داد: در مدت فوق ۱۷ هزار و ۳۳۵ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد چهار هزار و ۷۷۷ نفر زن و ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر مرد هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری تعداد ۶۳ نفر (همگی مرد) به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند، ادامه داد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۴۵ نفر (همگی مرد) بود، افزایش داشته است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

مدیر اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با یک هزار و ۶۸۳ مورد شامل (۹۵زن و یک هزار و ۵۵۸ مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک هزار و ۵۵۹ نفر شامل (۷۷ زن و یک هزار و ۴۸۲ مرد) بود، هشت درصدافزایش داشته است، ابراز داشت: همچنین در مهر ماه سال جاری تعداد ۱۳ نفر (همگی مرد) به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۹ نفر مرد) افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ۲۲.۲ درصد افزایش داشته است، ادامه داد:‌ در مهر ماه سال جاری ۲۴۸ مورد شامل (۱۰ زن و ۲۳۸ مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۲۰۳ مورد شامل (هشت زن و ۱۹۵ مرد) بود افزایش داشته است.