دانشگاه و دانشجو در جامعه نقش مهم و اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم روز دانشجو که در تالار کانون امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد، به نقش دانشجو در توسعه جامعه اظهارکرد: دانشجویان و جوانان یکی از عاملان اصلی توسعه در هر جامعه هستند و دانشجویان وظیفه دارند که در توسعه همه جانبه جامعه نقش اصلی و اساسی خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به خدمات ارزنده نظام در امر آموزش افزود: در پرتوی عنایات و حمایت های رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید امروز شاهد نشاط و پویایی دانشجویان در دانشگاه های کشور، استان و شهرستان هستیم.

سرپرست فرمانداری شادگان دانشجو را همچنان قلب تپنده جامعه دانست افزود: دانشگاه مبدا بسیاری از تحولات و زادگاه علم و اندیشه های نو، منادی آزادی خواهی و حق طلبی و نقطه آغاز تحرکات اجتماعی و سیاسی است.

وی جامعه دانشگاهی را به عنوان موتور محرکه جامعه توصیف کرد و گفت: دانشجویان باید با مطالعه دقیق تاریخ انقلاب و ژرف نگری و به کارگیری توصیه های مقام معظم رهبری بر حفظ حیات و سرزندگی جنبش دانشجویی در مسیر تعالی انقلاب گام بردارند.

حاجیان در پایان گفت: شهرستان شادگان به عنوان منطقه ای دانشگاهی مسیرهای پر شتاب توسعه ای را طی می کند و بسیار خوشحال هستیم که دانشجویان ما در این شهر توانسته اند با شایستگی در جامعه حضوری فعال و منسجم داشته باشند و نقشی تاثیرگذار در توسعه شهرستان بر عهده دارند.