بانک ها باید منابع لازم را در اختیار صنعت و تولید قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح امروز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان گفت: باید از این توانمندی ها و قابلیت ها در جهت توسعه استان استفاده کرد.

رحمانی سپس در خصوص کلانشهر تبریز نیز گفت: تبریز از نخستین شهرهای صنعتی کشور است که با توسعه بخش صادرات آذربایجان شرقی به صادرات کشور نیز تاثیر می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی نباید تعطیل شوند، ادامه داد: بانک ها حق ندارند به خاطر بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی که نیروی انسانی، امکانات و بازار فروش دارند را تعطیل کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه واحدهای فعال و تولیدکنندگانی که بازار فروش دارند مورد حمایت دولت و وزارت صنعت هستند، اظهار کرد: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و همه آنها آماده همکاری با صنعت و تجارت کشورمان هستند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به بانک ها تکلیف شده تا منابع لازم را در اختیار صنعت قرار دهند، افزود: باید به واحدهای صنعتی بدهکار که شرایط تولید و فروش را دارند فرصت داده شود.

رحمانی همچنین گفت: باید تا بهبود شرایط واحدهای تولیدی به آنها فرصت دهیم تا بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند. در استان ها باید مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسئولان استانی در خصوص ارتباط موثر با بانک ها برای رفع مشکلات همکاری و ارتباط داشته باشند.

وی با بیان اینکه حفظ تولید راهبردی ترین هدف وزارت صنعت است، گفت: باید بر اساس تولید بازار نیز تنظیم شود. بعد از کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی جزو اولویت های مهم ما است.

رحمانی با اشاره به اینکه باید به مناطق آزاد اجازه داده شده بدون ثبت سفارش مواد اولیه وارد کنند، گفت: باید در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم های دشمن تمام تلاش خودمان را برای رفاه مردم و توسعه کشور انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه صنعت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد، گفت: البته هنوز بخشی از این ظرفیت بدون استفاده مانده است و در این خصوص نیز باید برنامه ریزی کنیم.