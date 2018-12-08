به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دومین دوره مسابقات گرنداِسلم تکواندو از ۲۱ تا ۲۵ آذرماه با حضور بهترین‌های تکواندو جهان در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی «ووشی» برگزار می‌شود.



آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم که جواز حضور در این رقابت‌ها را داشتند، به صورت شخصی اقدام کرده و با هدایت سید نعمت خلیفه به عنوان سرمربی روز دوشنبه – ۱۹ آذرماه راهی این کشور خواهند شد.



مرحله یک هشتم مسابقات اوزان ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و اوزان ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان روز چهارشنبه - ۲۱ آذرماه برگزار می شود که سجاد مردانی به عنوان نماینده ایران به مصاف رقبایش می رود.



مرحله یک هشتم مبارزات اوزان ۵۸- و ۶۸- کیلوگرم گروه مردان و اوزان ۴۹- و ۵۷- کیلوگرم زنان روز پنجشنبه - ۲۲ آذرماه پیگیری خواهد شد و آرمین هادی پور نماینده ایران در این روز است.



رقابت های مرحله یک چهارم روز جمعه، نیمه نهایی روز شنبه و مبارزات رده بندی و فینال روز یکشنبه انجام خواهد شد.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.