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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

هادی‌پور و مردانی دو نماینده تکواندو ایران در مسابقات گرنداِسلم

هادی‌پور و مردانی دو نماینده تکواندو ایران در مسابقات گرنداِسلم

آرمین هادی‌پور و سجاد مردانی دو نماینده تکواندو کشورمان برای حضور در دومین دوره مسابقات گرنداِسلم روز دوشنبه ایران را به مقصد «ووشی» چین ترک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دومین دوره مسابقات گرنداِسلم تکواندو از ۲۱ تا ۲۵ آذرماه با حضور بهترین‌های تکواندو جهان در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی «ووشی» برگزار می‌شود.

آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم که جواز حضور در این رقابت‌ها را داشتند، به صورت شخصی اقدام کرده و با هدایت سید نعمت خلیفه به عنوان سرمربی روز دوشنبه – ۱۹ آذرماه راهی این کشور خواهند شد.

مرحله یک هشتم مسابقات اوزان ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و اوزان ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان روز چهارشنبه - ۲۱ آذرماه برگزار می شود که سجاد مردانی به عنوان نماینده ایران به مصاف رقبایش می رود.

مرحله یک هشتم مبارزات اوزان ۵۸- و ۶۸- کیلوگرم گروه مردان و اوزان ۴۹- و ۵۷- کیلوگرم زنان روز پنجشنبه - ۲۲ آذرماه پیگیری خواهد شد و آرمین هادی پور نماینده ایران در این روز است.

رقابت های مرحله یک چهارم روز جمعه، نیمه نهایی روز شنبه و مبارزات رده بندی و فینال روز یکشنبه انجام خواهد شد.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4479032
رضا خسروي

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