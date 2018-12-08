دوره استفاده از تحریم و تهدید پایان یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، یلدیریم رئیس مجلس ترکیه امروز در دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در خصوص چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقهای گفت: تروریسم از مهمترین مشکلات منطقه و جهان است و ماهیت جهانی یافته است.

یلدیریم ادامه داد: با همکاری همه جانبه می توانیم تاثیرات تروریسم را از بین ببریم.

وی گفت: در سال‌های گذشته تروریسم، محلی و منطقهای بود و امکانات تروریسم محدود بود اما پس از ۱۱ سپتامبر و اشغال افغانستان، تروریسم تغییر ماهیت داد و هویتی جهانی یافت.

رئیس مجلس ترکیه گفت: سال گذشته در سطح جهان هزاران حمله تروریستی انجام شد. در این حملات ۲۷ هزار نفر کشته شدند. در حملات داعش ۷ هزار نفر و در حملات طالبان ۴ هزار و ۹۰۰ نفر جان باختند. این حملات تروریستی هزینه زیادی برای اقتصاد جهان داشت که بیش از سود ناخالص بسیاری از کشورها بود.

یلدیریم گفت: متاسفانه تروریسم امروز به عنوان ابزاری از سوی برخی از کشورها برای اهداف امپریالیستی استفاده میشود. از طریق تروریسم جنگ، ناامنی و اشغال ایجاد می شود. از آفریقا تا خاورمیانه شاهد حملات تروریستی هستیم.

وی افزود: برخی تلاش می کنند تا تحریمها برای کشورهایی که با تروریست ها مبارزه می کنند مشکلاتی ایجاد کنند این در حالی است که از تحریم ها انسان های بیگناه آسیب می بینند.

رئیس مجلس ترکیه با بیان اینکه دوره استفاده از تهدیدها و تحریم ها برای تحت فشار قراردادن دولت ها پایان یافته است، گفت: سازمان های بین المللی به درستی عمل نکرده اند. بنده از کشورهای اروپایی بازدید کرده ام. آنها پیشرفت زیادی دارند. اگر در منطقه ما هم توسعه اقتصادی ایجاد شود، می توانیم به اهداف خود دست یابیم.

یلدیریم با تاکید بر اینکه برای مبارزه با تروریست نباید از ابزارهای تروریستی استفاده کنیم، گفت: کشوری که هم پیمان ماست از شاخه پ. ک.ک و پ. ی.د حمایت می کند و تلاش می کند با استفاده از شاخه پ. ی.د داعش را حذف کند. اگر داعش را با این شبکه حذف کنیم، این شبکه پابرجا می ماند. این کار راه حل مناسبی برای مبارزه با تروریست ها نیست.

وی با بیان اینکه کشورهای همسایه از تروریسم ضرر می بینند، گفت: کشورهای همسایه با هم مرتبط هستند. اگر تروریسم را در کشور خودمان از بین ببریم اما در کشور دیگری وجود داشته باشد، نمی توانیم مدعی شویم مشکلات تروریسم پایان یافته است.

رئیس مجلس ترکیه گفت: ایران، سوریه و ترکیه با تهدید تروریست روبرو هستند. دو روز پیش در چابهار حمله تروریستی رخ داد. تاسف خود را از این تریبون اعلام می کنم و تسلیت می گویم.

یلدیریم اظهارداشت: در افغانستان و پاکستان، القاعده فعالیت می کند و تروریست کاهش نیافته است. همکاری نزدیک بین افغانستان و پاکستان در مبارزه با تروریسم ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه شبکه های تروریستی حقوق انسان‌ها را تهدید میکنند، گفت: نباید از تروریسم برای اهداف سیاسی استفاده کرد. با تروریسم نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت. هر کسی از تروریسم استفاده کند در نهایت ضرر می بیند. فقط تاجران سلاح نفع می برند.

رئیس مجلس ترکیه با اشاره به خسارات ترکیه از تروریسم گفت: نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار تا امروز در مبارزه با ترورسیم هزینه کردیم. نظامیان ما شهید شده اند. اگر تروریسم نبود، ملت های ما با رفاه و آرامش بیشتری زندگی می کردند.

یلدیریم با بیان اینکه حملات سایبری از مجاری تروریسم هستند، گفت: عناصر جنگجوی تروریسم با وعده بهشت فعالیت می کنند و انسان های بیگناه را جذب می کنند.

وی با اشاره به کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه گفت: شبکه اصلی این کودتا در خارج از کشور بود.

رئیس مجلس ترکیه با تاکید بر اینکه تروریست دین ندارد، گفت: دین و اعتقاد ما اسلام است. اسلام خواستار همبستگی، محبت و الفت بین انسان ها است. در سال‌های گذشته غربی ها اسلام را مساوی تروریسم دانستند که این امر توهین به اسلام است؛ آنها دشمنان ما را دوستان خود می دانند.

وی اظهارداشت: هرچند تعداد تروریست ها کم است اما تاثیرشان زیاد است. باید همکاری و اتحاد علیه تروریست ها افزایش یابد و از رفتارهای دوگانه علیه تروریست ها پرهیز کنیم.

رئیس مجلس ترکیه تاکید کرد: معتقدیم مبارزه با تروریسم به شکلی که موجب نابودی آن شود انجام نشده است. تروریسم به کشور ما و منطقه ضرر زده است.

یلدیریم تصریح کرد: به بهانه امنیت نباید آزادی مردم محدود شود و زندگی به کام ملت ها تلخ شود.

وی با بیان اینکه تروریسم ابعاد جهانی یافته است، گفت: بعضی از کشورهای غربی از تروریست ها که دشمنان ما هستند، حمایت می کنند.

رئیس مجلس ترکیه با اشاره به مهاجرت میلیونها نفر از مردم سوریه به ترکیه گفت: طی ۸ سال اخیر در نتیجه درگیری های سوریه، نزدیک به ۴ میلیون نفر به کشور ما مهاجرت کرده اند.

یلدیریم با بیان اینکه ثروت از غرب به شرق در حال انتقال است، گفت: این فرصت را باید به غنیمت بشماریم. برای حل مشکلات خود نیاز به کمک کشورهای دوردست نداریم، این را در سوریه به اثبات رساندیم.

وی تصریح کرد: ایران، روسیه و ترکیه توانستند با ابتکاری که انجام دادند، مسئله سوریه را تا نقطه حل بحران پیش ببرند.

رئیس مجلس ترکیه با بیان اینکه برای حل بحران تروریست اراده کشورهای گرفتار تروریست ضروری است، گفت: مداخلات دیگران موجب بغرنج شدن مسائل می شود.

یلدیریم با اشاره به درگیری‌ها در یمن و نسل کشی مسلمانان در میانمار، گفت: ما از حل بحران در کشورهای منطقه و حل مسئله فلسطین حمایت می کنیم.