از ظرفیت ائمه جماعات و هیئات در حوزه کتاب بهره ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست عمومی کتابفروشان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی(خوشه) به کار خود پایان داد. در این نشست دو روزه که در مجتمع سرچشمه تهران برگزار شد بیش از ۱۰۰ کتابفروش از سراسر کشور حضور داشتند.
باید از ظرفیت ائمه جماعت و هیئتها در حوزه کتاب بهره برد
حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از مهمانان این دوره از نشست بود با بیان اینکه باید مدل مبارزه خودمان را در جنگ نرم استخراج کنیم گفت: انقلاب و فرهنگ انقلاب با کار سازمانی و کارمندی جلو نیامده است. به همین دلیل باید برای پیشبرد این فرهنگ هم سراغ مردم رفت.
قمی با تاکید بر اینکه در این مسیر نباید از عده و عده دشمن ترسید افزود: وظیفه ما در سازمان تبلیغات این است که پشتیبان و حمایتکننده نیروهای کف عملیات باشد. حالا شاید بعضا این حمایت در این قالب باشد که ما به عنوان یک سازمان در بعضی از حوزهها ورود نداشته باشیم. این بخش از اظهارات رئیس سازمان تبلیغات واکنشی تلویحی به انتقاداتی بود که بعضی از کتابفروشان از ورود این سازمان به حوزه نشر ایراد کردند.
رئیس سازمان تبلیغات در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ظرفیتهای مساجد و هیئتهای مذهبی گفت: حدود ۱۰۰ هزار هیئت ثبت شده و ۷۰ هزار مسجد فعال در کشور وجود دارند. نباید از ظرفیت این کانونهای مذهبی غافل شد. اگر در هر یک از هیئتها قفط یک جلد کتاب وارد شود یعنی در یک سال ۱۰۰ هزار جلد کتاب فقط در هیئتها وارد شدهاند.
قمی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ظرفیت فعال مساجد کشور هم گفت: باید بتوانیم ائمه جماعت این مساجد را توجیه کنیم. در این صورت همین ظرفیت فعلی هم میتواند در خدمت حوزه کتاب قرار گیرد که ظرفیت کوچکی نیست. شما تصور کنید این تعداد از ظرفیت مساجد و ائمه جمعه و جماعت وارد حوزه کتاب شود ببینید چه نقشی میتوانند داشته باشند.
اقدامات آموزشی خوشه یک نقطه عطف است
نیکنام حسینپور مدیرعامل خانه کتاب از دیگر مهمانان این نشست بود. با بیان اینکه مهمترین مشکل فعلی کتابفروشان کشور، موضوع آموزش است، با تمجید از انجمن خوشه و برگزاری کارگاههای آموزشی گفت: این کار خوشه را را یک نقطه عطف در تاریخ کتابفروشی کشور میدانم. بحث آموزش و نوآوری از همان موقع مطرح و دغدغه اصحاب فرهنگ و انتقال دهندگان دانش بوده است. کتابفروشی تنها مجرایی است که کتاب را از طریق خود به مخاطب منتقل کرده و در عین حال یک پاتوق فرهنگی هم محسوب میشود.
حسینپور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه اولویت موسسه خانه کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، حمایت از کتابفروشان محلی است افزود: مصوبه شورای شهر تهران در زمینه امکان استفاده از بناهای مسکونی برای راهاندازی کتابفروشی و کاهش هزینههتای تجاری، یک الگوی خوب است که میتواند در سایر نقاط کشور هم اجرایی شود هرچند ما هم در معاونت فرهنگی در پی این هستیم که با رایزنی با دستگاههایی مانند اداره مالیات و بیمه، هزینههای کتابفروشی را سرشکن کنیم تا فشار کمتری به کتابفروشان وارد آید.
مدیرعامل خانه کتاب در ادامه با تاکید بر اینکه ما در دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشیم افزود: «یکی از دلایلی که بخش کتابفروشی سایت خانه کتاب را تعطیل کردیم همین موضوع بود. ما اعتقاد داریم که خانه کتاب باید پشتیبانی لجستیکی از کتابفروشان داشته باشد نه اینکه خودش رقیب آنها شود.
میثم نیلی عضو هیئت امنای انجمن خوشه و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی از دیگر مهمانان نشست کتابفروشان بود. نیلی با تشکر از رویکرد محسوس اخیر در وزارت ارشاد نسبت به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با اشاره به این موضوع که حتی اگر وزارت ارشاد از نیروهای عملیاتی جبهه فرهنگی حمایتی هم نکند این موضوع باعث ناامیدی و کاهش انگیزه فعالان جبهه فرهنگی نخواهد شد افزود: «اگر امکانات در اختیار غیردلبستههای انقلاب قرار میگیرد، حرکت ما کند نمیشود بلکه ما در کتابفروشیهایمان مثل یک پزشک در محل کار خود، درد را شناخته و بیمار را به توحید و فرهنگ دعوت میکنیم.» نیلی در ضمن صحبتهای خود از مدیرعامل خانه کتاب درخواست کرد که کتابفروشان خوشه را نه بالاتر از دیگر کتابفروشان کشور بلکه حداقل در کنار آنها دیده و نسبت به رفع مشکلات و انتقادات آنها توجه لازم را داشته باشد.
کتابفروشی با نگاه اقتصادی جلو برود
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان از دیگر مهمانان دهمین نشست سراسری کتابفروشان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بود. پناهیان با بیان اینکه هم خودش کتابباز بوده و هم پدرش با تمجید از برخی طرحهای ماننده عرضه خدمات رفاهی در کافهکتابها، خواستار توجه بیشتر کتابفروشها به مساله اوقات فراغت در زندگی شهری شد.
پناهیان با تاکید بر اینکه گره زدن فرهنگ به کسب اقتصادی به معنای نگاه نئولیبرالیستی به اسلام نیست افزود: کار فرهنگی از طریق روحیه کارمندی و بورکراتیک به جایی نمیرسد بلکه تکیه بر بخش خصوصی و مردمی است که کار فرهنگی را ماندگار میکند به همین دلیل باید این موضوع را اقتصادی کرد و با نگاه اقتصادی و کسب درآمد به آن نگاه کرد.
برگزاری کارگاههای تخصصی مرتبط امور فروشگاهداری از دیگر بخشهای دهمین دوره نشست سراسری کتابفروشان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بود. اختتامیه این نشست روز گذشته با حضور دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد.
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