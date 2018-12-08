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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

با حضور رئیس دانشگاه؛

پیام رسان دانشگاه آزاد رونمایی شد

پیام رسان دانشگاه آزاد رونمایی شد

پیام رسان دانشگاه آزاد صبح امروز در مراسم روز دانشجوی این دانشگاه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام رسان دانشگاه آزاد با حضور رئیس دانشگاه آزاد صبح امروز در مراسم روز دانشجو این دانشگاه برگزار شد.

این پیام رسان توسط محققان دانشگاه آزاد طراحی و تولید شده و در حال حاضر دارای ۹۰ هزار نفر عضو از نخبگان دانشگاه است.

قرار است تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد عضو این پیام رسان شوند تا اطلاع رسانی های لازم در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی در این پیام رسان به مخاطبان ارائه شود.

این پیام رسان بر روی سیستم عامل های اندورید، وب و دسکتاپ قابل نصب است. امکان ارسال پیام های متنی و صوتی و ایجاد گروه و کانال نیز در آن فراهم شده است.

قرار است در فاز دوم این پیام رسان برای پذیرش عموم افراد آماده شود.

کد مطلب 4479038

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