  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

نایب رئیس پارلمان چین:

هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با تروریسم مقابله کند

هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با تروریسم مقابله کند

نایب رئیس پارلمان چین گفت: باید لزوم همکاری برای مبارزه با تروریسم را درک کنیم و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند در این زمینه موفق باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، چنژو نایب رئیس پارلمان چین در دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم، به اهمیت مبارزه با تروریسم پرداخت و گفت: ما شش کشور قربانی تروریسم هستیم و باید لزوم همکاری برای مبارزه با تروریسم را درک کنیم و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند در این زمینه موفق باشد.

وی افزود: ما باید پیگیر همگرایی مستمر در زمینه مبارزه تروریسم باشیم و از  هیچ کوششی در این زمینه مضایقه نکنیم.

نایب رئیس پارلمان چین با اشاره به اینکه لازم است مکانیزم‌های دوگانه یا چند گانه برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنیم، تصریح کرد: همچنین لازم است قوانین و فعالیت‌های یکسانی در این زمینه انجام دهیم و از اقدامات جدایی طلبانه و درگیرانه در منطقه جلوگیری کنیم.

چنژو با تأکید بر اینکه ضرورت دارد تجربه‌های موفق خود در زمینه مبارزه با تروریسم را به اشتراک بگذاریم، ادامه داد: همچنین باید خطوط ثابتی را برای مبارزه با شبکه های تروریستی ایجاد کنیم.

وی تاکیدکرد: از جذب جوانان به گروه‌های تروریستی باید جلوگیری شود و با مقابله با فقر و همچنین مبارزه با تفکر تروریست‌ها باید در این زمینه گام برداریم.

نایب رئیس پارلمان چین با تأکید بر ضرورت ترویج و گسترش امنیت، خاطرنشان کرد: باید راهکارهای جدیدی را برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ و سیاست های قانون مندی را در این زمینه ایجاد کنیم.

وی با ضرورت تقویت شبکه های ارتباطی ،گفت: ما تاکنون همکاری‌های متعددی با این ۵ کشور داشته ایم و باید به همه همکاری‌های خود ادامه دهیم و با تعامل مثبت به ثبات منطقه برسیم و این مسئله را به جهانیان نشان دهیم.

کد مطلب 4479043
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها