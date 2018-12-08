استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی افتخاری صبح شنبه در کارگاه تربیت مدرس با موضوع خانواده ویژه سازمانهای مردم نهادمذهبی در مشهد اظهار کرد: ترویج، بسط و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارتقاء آگاهی های حقوقی و عمومی در این زمینه مورد توجه است ودراین حوزه اقدامات خوبی نیز تاکنون به انجام رسیده است.

وی افزود:انجام کارها به صورت جمعی و برنامه ریزی شده می تواند بسیار اثر بخش باشد ودر این زمینه سازمانهای مردم نهاد به ویژه در حوزه هیاتهای مذهبی به دلیل ارتباط گسترده ای که با مردم دارند می تواند تاثیر گذاری ویژه ای داشته باشند و فعالیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

دبیرشورای ارتقاء آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی وافکارسنجی معاونت اموراجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نهادهای دینی وهیات های مذهبی درشکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهی را ایفا کرده اند که باید این ظرفیت امروز نیز مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف مدنظر دست یابیم.

افتخاری بیان کرد: امروز قوه قضاییه تلاش زیادی برای بهره گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و هیات های مذهبی آغاز کرده ودر این بخش می توان از زبان هنر و رسانه نیز استفاده کرد که نمونه موفق تلفیق هنرو مذهب، هنر تعزیه است.