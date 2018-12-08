اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای دیدار با سپاهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مصطفی قنبرپور و نظر برانکو ایوانکوویچ، ۲۰ سرخپوش برای بازی با سپاهان راهی اصفهان خواهند شد.
این در حالی است که در اتفاقی نادر در هفتههای گذشته، پرسپولیس در غیاب ماهینی و انصاری، بیش از این ۲۰ بازیکن را در اختیار دارد که به شرح زیر است:
سید جلال حسینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شوویچ، سیامک نعمتی، شجاع خلیلزاده، شایان مصلح، آدام همتی، محسن ربیعخواه، کمال کامیابینیا، احمد نورالهی، امید عالیشاه، بشار رسن، گادوین منشا، علی علیپور، سعید حسینپور، محمد احسان حسینی، محمد امین اسدی، احسان علونزاده، ابوالفضل درویشوند و حمیدرضا طاهرخانی نفراتی هستند که سرخپوشان را در این سفر همراهی خواهند کرد.
گفتنی است احمد بهاروندی و شاهین عباسیان هم برای این بازی همراه پرسپولیس نخواهند بود.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان ساعت ۱۶:۱۰ فردا یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.
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