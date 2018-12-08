طرح تخفیف شهریه به دانشجویان متأهل آزاد از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی صبح امروز در حاشیه برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد گفت: موضوع تخفیف شهریه به دانشجویان متأهل این دانشگاه در هیئت رئیسه تصویب شده و به عنوان هدیه روز دانشجو از امروز در واحدهای این دانشگاه، عملیاتی می شود.

وی افزود: دانشجویان کارشناسی در صورت تأهل از یک ترم پرداخت شهریه معاف می شوند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۵۰ درصد میزان شهریه برخوردار خواهند شد.

طهرانچی اظهار داشت: این تخفیفات به دانشجویانی تعلق می گیرد که از امروز به بعد متأهل شده باشند.

رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: باید در جامعه با بسته های حمایتی به دانشجویان کمک کنیم که زمینه ازدواج آنها فراهم شود و دانشگاه آزاد پیشرو در این حوزه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: نباید ازدواج موجب اختلال و تعارض در تحصیل باشد.

طهرانچی افزود: دانشگاه مادران دانشگاه آزاد نیز با محوریت کمک به تشکیل خانواده و امکان ادامه تحصیل برای زنان در جامعه ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: متأسفانه در کشور این گونه تلقی شده است که دانشجویان یا باید درس بخوانند و یا باید زندگی کنند که دانشگاه آزاد این دید را تغییر خواهد داد.

وی در خصوص افزایش ظرفیت رشته های پزشکی این دانشگاه در سال جاری خاطرنشان کرد: این افزایش ظرفیت مربوط به سال آینده نخواهد بود و ما از ظرفیت بهمن ماه برای پذیرش دانشجویان پزشکی این دانشگاه استفاده کرده ایم.

طهرانچی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال دانشجویان تهران مرکز این دانشگاه که در منطقه سوهانک تحصیل می کنند نیز گفت: این موضوع را تکذیب می کنم و چنین برنامه ای نداریم.