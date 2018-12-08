تایید صلاحیت آزمایشگاه فرآورده های نفتی در نقطه صفر مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا نیازی از افتتاح آزمایشگاه فرآورده های نفتی با امکان آزمون مشتقات نفتی از جمله گازوئیل، مازوت، قیر و مواد قیری، گریس، حلال ها و برش های نفتی، روان کننده ها و روغن های صنعتی در محل گمرک پرویزخان خبر داد و اظهار داشت: این آزمایشگاه به همت بخش خصوصی و با هدف آزمون و تعیین ماهیت فرآورده های نفتی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: ارائه خدمات آزمایشگاهی به گمرکات منطقه در مرز رسمی پرویزخان شهرستان قصرشیرین که بعد از ممیزی ، توسط این اداره کل تایید صلاحیت و به استناد روش اجرایی سازمان ملی استاندارد ،گواهینامه تاییدصلاحیت این آزمایشگاه به مدت یکسال صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از راه‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به مقوله صادرات است، گفت: از آنجا که بیشترین حجم صادرات به کشور عراق از مبادی رسمی غرب استان انجام می‌شود و در جهت صیانت از کالاهای تولید داخل، ایجاد آزمایشگاه‌هایی مجهز و توانمند در نقاط صفر مرزی استان، ضروری بود تا فرآیند کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی به کشور در کمترین زمان و با بالاترین سطح اطمینان انجام شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 38 آزمایشگاه همکار تائید صلاحیت شده تحت پوشش این اداره کل، در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، ساختمانی و معدنی، شیمایی، خودرو و نیروی محرکه، برق و الکترونیک ، مکانیک و فلزشناسی و فرآورده های نفتی فعالیت دارند.

نیازی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰ نفر از جوانان متخصص و بومی با تحصیلات عالیه دانشگاهی در آزمایشگاه های تحت پوشش این اداره کل، مشغول به فعالیت هستند که بخشی از انجام آزمون نمونه فرآورده‌های مختلف که در قبل توسط آزمایشگاه های مرجع این اداره کل انجام میشد، به آزمایشگاه های همکار واگذار شده اند.

وی در پایان با بیان اینکه اداره کل استاندارد کرمانشاه در کنار تولیدکنندگان بوده و به عنوان مشاور و راهنمای واحدهای تولیدی و خدماتی استان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: وجود آزمایشگاه های همکار ، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار که اولویت اصلی استان است که موجب تقویت بعد نظارتی سازمان ملی استاندارد و ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخل شده که در نهایت منجر به اقبال بیشتر مصرف کنندگان به خرید کالای ایرانی می‌شود.