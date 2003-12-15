بشار اسد : از تهديدات آمريكا نمي ترسيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه بشار اسد رئيس جمهور سوريه كه به يونان سفر كرده است امروز گفت :

" وي نگران اين موضوع نيست كه كشورش پس از عراق هدف بعدي آمريكا باشد."

اسد در پاسخ به اين سوال كه آيا سوريه پس از حمله آمريكا به عراق احساس تهديد مي كند ، گفت:" آنچه در عراق اتفاق مي افتد به وضع و شرايط آنجا مربوط است و وضع سوريه متفاوت از وضع عراق است ، سوريه عراق نيست . "

وي پس از ديدار با آپوستولوس كاكلامانيس Apostolos Kaklamanis.رئيس پارلمان يونان گفت:" اين مسئله ما را نگران نمي كند."

اسد گفت:" هيچ نقطه تشابهي وجود ندارد كه بگوييم آنچه در عراق روي داد در سوريه نيز روي خواهد داد."

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا روز جمعه قانون تحريم سوريه را به تصويب رساند.

اسد گفت :" سوريه نقش فعالي در صحنه بين المللي و به خصوص در رابطه با صلح و مبارزه با تروريسم ايفا مي كند .همچنين اين كشور روابط خوبي با اتحاديه اروپايي دارد . "

اين در حالي است كه اتحاديه اروپايي سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد كه قصد ندارد از تحريمهاي آمريكا بر عليه سوريه پيروي كند و ماه آينده اين اتحاديه يك توافقنامه همكاري با سوريه امضا خواهد كرد . "

اسد پيش از اين نيز در ديدار با كستاس استفانوپولوس رئيس جمهور يونان گفته بود :" اين ديدارها بر روابط اقتصادي به خصوص صنعت توريسم متمركز است و سوريه قصد دارد اين صنعت را مدرنيزه كند. "

استفانوپولوس گفت :" سوريه تروريسم را محكوم كرد و نشان داد كه با كشورهاي ديگر در مبارزه عليه اين پديده همكاري خواهد كرد . "

اسد گفت :" ما به آمريكا به چشم يك دشمن نگاه نمي كنيم . اما ما با اشغال عراق مخالفيم همچنين با عملكرد نيروهاي آمريكايي در عراق و نقض حقوق بشر در اين كشور مخالفيم ."

اسد اشاره اي به دستگيري صدام نكرد با اين وجود در آغاز سفر خود طي بيانيه اي اعلام كرده بود كه ديدار وي از يونان در شرايط فوق العاده صورت مي گيرد و چندين هدف را دنبال مي كند.