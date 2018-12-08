به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در خصوص چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای در جمع خبرنگاران گفت: بحث این اجلاس مبارزه با تروریسم و چالش های منطقه ای را مدنظر قرار داده است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: قرار است در حوزه مبارزه با تروریسم، اولاً پارلمان ها اقدام به قانونگذاری های قوی تر و موثرتر کنند و ثانیا دولت ها که مراکز ملی مبارزه با تروریسم هستند، ملزم شوند به صورت فعال و منسجم در راستای مبارزه با تروریسم عمل کنند.

وی اظهارداشت: در حوزه ارتباطات منطقه ای نیز قرار است در راستای توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی، این اجلاس توصیه هایی را داشته باشد.

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: دولت ها نیز در حوزه اجرا باید اقداماتی را در حوزه توسعه پایدار انجام دهند تا از این مسیر بحث چالش مبارزه با تروریسم مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

امیرعبداللهیان افزود: در شرایطی که آمریکائی ها و برخی کشورهای غربی با سیاست دبل استاندارد رفتار دوگانه ای در موضوع تروریسم دارند، همچنین در شرایطی که ترامپ تلاش زیادی را برای اعمال سیاست ایران هراسی و انزوای جمهوری اسلامی ایران اعمال می کند، این اجلاس پیام دیگری مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور فعال با همه دنیا تعامل می کند، دارد.

وی گفت: تعامل با کشورهای منطقه و همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است،

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق موارد مخدر و امنیت سایبری در اجلاس تصریح کرد: تاثیراتی که قاچاق مواد مخدر و استفاده از فضای سایبری توسط تروریست ها در حال توسعه است، آثار شوم دارد.

امیرعبداللهیان گفت: بیانیه پایانی این اجلاس که شب گذشته مورد بررسی قرار گرفت، تاکید دارد که درحوزه مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقه ای، پارلمان ها موظف هستند، دولت ها را ملزم کنند که دستگاه های امنیتی و مراکز ملی مبارزه با تروریسم فعالانه و با رویکرد نوین مسئله مبارزه با چالش تروریسم را ریشه یابی کرده و آن را مورد پیگیری قرار دهند.