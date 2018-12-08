به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی صبح امروز در مراسم روز دانشجوی دانشگاه آزاد در مجتمع ولیعصر این دانشگاه گفت: امروز به مناسبت روز دانشجو ۲۰۰ برنامه مختلف در واحدهای مختلف این دانشگاه برای دانشجویان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در آغاز انقلاب اسلامی جهاد سازندگی ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: جوانان با حضور در این فضا می توانستند درکی از محرومیت های جامعه داشته باشند اما متاسفانه این فعالیت از بین رفت و اکنون اردوهای جهادی ایجاد شد که می تواند این نقش را برای دانشجویان ایفا کند.

طهرانچی اظهار داشت: هر دانشجو باید حداقل یک بار در اردوهای جهادی شرکت کند تا بتواند به درک مستقیمی از محرومیت برسد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال ایجاد یک دانشگاه اجتماعی است.

طهرانچی اظهار داشت: در حال ایجاد تحولاتی در نظام اداری دانشگاه هستیم تا فعالیت های دانشجویی راحت تر صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان قبل از انقلاب اسلامی وقت می گذاشتند و کتاب های شهید مطهری را می خواندند اما پس از انقلاب به دلیل ایجاد درس معارف اشباع کاذب بین دانشجویان ایجاد شد که دیگر نیازی به خواندن کتب اندیشمندان اسلامی نیست اما با ایجاد اردوهای معرفتی زمینه آشنایی دانشجویان با اندیشه های اندیشمندان اسلامی از جمله شهید مطهری فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برای اجرای هر چه بهتر اردوهای راهیان نور نیز با واحدهای ایلام، خوزستان و هرمزگان صحبت هایی انجام داده ایم تا بتوانیم در زمان اعزام دانشجویان به این اردوها از تمام پتانسیل این دانشگاه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۶ آذر ۳۲ اولین پاسخ دانشجویان کشور به سلطه آمریکا بود، گفت: دانشگاه های ایران قبل از انقلاب با مدل های آمریکایی ایجاد شد اما دانشجویان تلاش کردند که خود توسعه گر فرهنگ در این مراکز باشند.

رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: به دلیل اینکه دانشجویان توسعه گر فرهنگ در دانشگاه بودند دشمنان ایران ۴۰ سال است که از ما عصبانی هستند و تلاش می کنند تا این رویه را تغییر دهند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه هایی که قبل از انقلاب به ایران آمد به دنبال لیبرالیزه و دموکراتیه کردن جامعه بودند اما حادثه ۱۶ آذر نشان داد فرهنگ از سوی دانشجویان در دانشگاه ها در حال شکل گیری است.

طهرانچی اظهار داشت: در دو دهه اخیر دشمنان به دنبال ایجاد خط انحرافی در بین دانشگاه ها بودند تا آنها را به اپوزوسیون نظام تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید آرمان خواه، عدالت خواه و فرهنگ ساز باشند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشجویان باید نسبت به ناهنجاری های میان مسئولان توجه داشته باشند.